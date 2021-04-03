Верховна Рада заплатила 20 млн грн за авіатаксі для Разумкова із Стефанчуком

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук під час пленарного засідання сесії українського парламенту

Крім заправки літаків, прайс витрат передбачає утримання членів екіпажу, метеозабезпечення, харчування на борту авіасуден держпідприємства «Україна»

Управління справами апарату Верховної Ради 1 квітня уклало угоду з державним авіаційним підприємством «Україна» на організацію та виконання нерегулярних авіаційних перевезень офіційних делегацій на чолі з Головою Верховної Ради України або першим заступником спікера парламенту загальною вартістю 19,7 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Державне авіаційне підприємство має в своєму складі один літак A-319-115 для здійснення безпосадочних польотів дальністю до 6500 км, один Ан-148-100В 115 (до 3500 км), один Ан-74ТК-300Д (до 2 600 км) та один вертоліт Мі-8МТВ-1 (до 700 км). Ці літаки та вертоліт мають спеціально облаштовані салони і відповідне обладнання для здійснення перевезень вищих посадових осіб.

Прайс витрат передбачає заправку літаків пальним, аеронавігаційне обслуговування маршруту, аеропортові збори, утримання членів екіпажу (оплата добових і проживання), метеозабезпечення, харчування на борту, стоянка в аеропортах посадки, комісійні та агентські збори та інші послуги.

Договір підписаний до 31 грудня 2021 року.

Як повідомляв «Главком», Державне управління справами уклало договір з державним авіаційним підприємством «Україна» на надання послуг з нерегулярних авіаційних перевезень літерними рейсами офіційних делегацій на чолі з президентом України Володимиром Зеленським загальною сумою 67,52 млн грн.

Раніше господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів України запланував перельоти повітряними суднами цивільної авіації прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та інших вищих посадових осіб і делегацій на чолі з ними. Загальна вартість угоди – 15 млн грн.

Послуги надаватиме державне авіаційне підприємство «Україна».