Резніков назвав три умови для залучення інвесторів на Донбас

Віцепрем’єр наголосив, що трудовий потенціал в Донецькій та Луганській областях є, бо тут живуть «люди, які звикли працювати»

Для залучення інвесторів на підконтрольну Україні частину Донецької та Луганської областей потрібні три умови: інфраструктура, ринок збуту і трудові ресурси.

Про це в ефірі телеканалу «Дом» повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Він зауважив, що минулої осені зустрічався з заступником держсекретаря США Стівеном Біганом, який до цього був віцепрезидентом Ford Motor Company, і запитав його, що б могло привабити американських бізнесменів для вкладання інвестицій в Україну.

«Він (Біган - ред.) відразу говорить: «У мене три питання до тебе буде. Перше – це інфраструктура, друге – це ринок праці (тобто робочі руки, хто буде працювати на підприємствах) і третє – це ринок збуту. Ось якщо ти мені даєш відповіді на всі питання, вважай, що отримав мій позитив», – пригадав розмову віцепрем'єр-міністр.

Резніков наголосив, що трудовий потенціал в Донецькій та Луганській областях є, бо тут живуть «люди, які звикли працювати, це висококваліфіковані фахівці».

«Я вже не кажу про 400 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які проживають тільки на території Донецької та Луганської областей. З 1,5 млн переселенців 400 тис. живе там. Тобто це люди, які перетнули лінію зіткнення, бігли від війни й залишилися. Вони хочуть працювати, їм потрібна робота. Тобто щодо ринку праці питань немає», – пояснив віцепрем’єр.

Ринок збуту для підприємств інвесторів він бачить у країнах Європейського Союзу.

«Не треба будувати в Китаї завод, щоб потім під час пандемії коронавірусу хапатися за голову і говорити: маски не можемо привезти, ШВЛ не можемо привезти та інше... Європейці й інший світ зрозуміли, що будувати заводи в Китаї – далеко виявляється. Ми говоримо: будь ласка, будуйте у нас. У нас трудові ресурси є, інфраструктура є», – сказав Олексій Резніков.

Як приклад розвитку інфраструктури він навів активне будівництво доріг в Донецькій та Луганській областях.

«Всі європейські гості, які приїжджають, говорять «вау». Торік відбувся візит в Україну президента Швейцарії Симонетти Соммаруги (разом з президентом Володимиром Зеленським вони відвідували й Донбас, – ред.). Я теж був у складі української делегації. Пані президент вийшла на ці дороги, на цю підсвітку і каже: ну це не гірше, ніж у Швейцарії», – навів приклад міністр.

Він зазначив, що залишилася тільки одна задача інфраструктурного характеру – побудувати або відкрити аеропорт в Донецькій або Луганській області. Зараз створена спеціальна робоча група, яка аналізує найкраще місце розташування аеропорту, перш за все, з точки зору безпеки. Також вивчають досвід інших країн.

«Ми зараз аналізуємо, як це влаштовано в інших містах світу, де теж напружена військова ситуація. Наприклад, як заходять на посадку літаки в Ізраїлі або в Багдаді. Ми вивчаємо цей досвід, дивимося на нашу ситуацію і шукаємо рішення. Може, перевозити хоча б не карго-вантажі, а менші обсяги. Хоча б створити умови для малої моторної авіації, що відразу б пожвавило потік – як вантажний, так і пасажирський, туристичний», – резюмував Резніков.

Раніше Резніков пригрозив видворити росіян-«нелегалів» після деокупації Криму та Донбасу.

Ця заява довела Москву до істерики.