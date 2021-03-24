«Велике будівництво» Зеленського. Фірма одеського депутата за 1,2 млрд грн відремонтує дороги Вінниччини

Під час аукціону учасники дорожнього тендеру скинули від 60 млн до 46 млн грн

З початку року одеський «Ростдорстрой» виграв дорожніх тендерів на 3 млрд грн

Служба автомобільних доріг Вінницької області за результатами тендера 23 березня уклала угоду з ТОВ «Ростдорстрой» на поточний середній ремонт дороги державного значення Р-17 Біла Церква-Тетіїв-Липовець-Гуменне- /М-12/ (на ділянці км 136+425- км 168+804, Вінницька область) загальною вартістю 1,25 млрд грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Виконання ремонтних робіт розраховане на 2021-2022 роки.

Конкурентами на торгах виступили вінницьке ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» і одеське ТОВ «Автомагістраль-Південь». Під час аукціону вказані компанії скинули від 60 млн до 46 млн грн, але цього було не достатньо для перемоги.

ТОВ «Ростдорстрой» зареєстровано у серпня 2005 року в Одесі. Його бенефіціарами через фірму «Оттема» (Угорщина) є Євген Коновалов і Юрій Шумахер – депутат Одеської міськради від партії «Довіряй ділам» мера Геннадія Труханова.

За даними видання «Наші гроші», з початку року одеський «Ростдорстрой» виграв дорожніх тендерів на 3 млрд грн.

Нагадаємо, що на початку листопада 2020-го генпрокурорка Ірина Венедіктова була змушена реагувати на численні викриття журналістів-розслідувачів та небайдужих громадян, які сигналізували про корупцію у дорожній галузі. Станом на середину січня 2021 року місцеві прокуратури відкрили ряд справ за фактами крадіжок бюджетних грошей під час ремонту доріг.

Загалом, держбюджет-2021 передбачив 81,3 млрд грн на розвиток дорожньої інфраструктури (у 2020 році було виділено 100 млрд грн). З них 66,4 млрд грн будуть профінансовані за рахунок коштів дорожнього фонду. У тому числі: 31 млрд грн – на розвиток і утримання автодоріг державного значення; 18,1 млрд грн – будівництво, реконструкцію та утримання автодоріг місцевого значення (субвенція); 14,8 млрд грн –виконання боргових зобов’язання за запозиченнями під державні гарантії на розвиток мережі автодоріг; 2,5 млрд грн – забезпечення безпеки дорожнього руху.