Міноборони показало будівництво нового літака Ан-178 для Повітряних сил

Повітряні сили ЗСУ чекають на цю крилату машину

Тривають роботи зі стапельного складання фюзеляжу першого Ан-178-100Р, замовленого Міністерством оборони торік. До кінця травня планують виготовити фюзеляж, у червні – пристикувати крило і встановити хвостове оперення. Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, повідомляє пресслужба Міноборони.

Складання першого Ан-178-100Р на виконання контракту 2020 року між Міністерством оборони України і ДП «Антонов» на будівництво й постачання трьох нових транспортних літаків, відбувається відповідно до графіка. Про це повідомив Міністр оборони України Андрій Таран, наголосивши, що відомство працює у тісному контакті з генеральним підрядником і тримає на контролі усі етапи виробництва.

Виробничий процес триває навіть в умовах карантинних обмежень.

– Повітряні сили ЗСУ чекають на цю крилату машину, що має замінити транспортні літаки попереднього покоління. Тому нам важливо знати, що всі роботи «Антоновим» ведуться штатно навіть в умовах карантинних обмежень. Розраховуємо, що розпочате «омолодження» армійської транспортної авіації дасть поштовх іншим якісним змінам всього військового авіапарку, – зазначив Андрій Таран.

За словами міністра, однією з основних переваг Ан-178 під час вибору «транспортника» для Збройних Сил стала здатність цієї моделі «Антонова» опускатися на основних стійках літака, що пришвидшує завантаження-вивантаження військової техніки, яка своїм ходом заїжджає у вантажну кабіну.

– Ан-178 є середнім транспортним літаком, створеним із застосуванням найсучасніших світових авіаційних технологій, що здатен перекидати 86 десантників, озброєння й легку військову техніку. А це вже дає перевагу щодо мобільності та безпечності доставки особового складу для виконання завдань оборони України, – додав Андрій Таран.

Усі складові Ан-178-100Р, зокрема, фюзеляж, крило, хвіст побудують на виробничих потужностях ДП «Антонов». Інші вітчизняні виробники поставлять для цих літаків такі важливі агрегати, як двигуни, шасі, гальмівне колесо, систему управління тощо.

Нагадаємо, Antonov Company та Міністерство оборони України уклали історичний контракт щодо постачання трьох Ан-178. Уперше за 29 років українські військові отримають нові вітчизняні літаки.

Ан-178-100Р – перший український військово-транспортний літак із турбореактивними двигунами, що в майбутньому має прийти на зміну Ан-26, якими здебільшого оснащено Збройні Сили України. Контракт на три літаки під держгарантії – це перше держзамовлення на будівництво вітчизняних повітряних транспортників для ЗСУ. На початку грудня поточного року Кабінет Міністрів України дозволив Міноборони авансувати цю угоду. Раніше договір на постачання Ан-178 був підписаний із закордонним замовником.

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