Навесні українці зможуть відвідати Венецію. Ryanair запускає новий рейс

Польоти будуть відбуватися щовівторка і суботах

Ірландський лоукостер Ryanair почав продавати квитки на маршрут «Київ – Венеція» з 30 березня 2021 року. Про це свідчать дані про весняну навігацію на офіційному сайті дублінської авіакомпанії.

Польоти будуть виконуватися дочірнім підрозділом Malta Air в аеропорт Тревізо два рази на тиждень – щовівторка і суботах.

Виліт з Венеції запланований о 7:15, приліт до Києва о 10:40. Зворотний виліт з Києва запланований на 11:15, прибуття до Венеції о 12:40.

Слід зазначити, що Венеція почне стягувати «плату за вхід» для туристів.

Крім того, вночі, 6 грудня, до Північної Македонії полетів перший рейс.

До слова, одна з найбільших європейських авіакомпаній Lufthansa підрахувала фінансові втрати через пандемію коронавірусу. За твердженням генерального директора Карстена Спора (Carsten Spohr), вони складають близько мільйона євро за годину.

Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу кількість рейсів «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) скоротилася до 100 польотів на тиждень.