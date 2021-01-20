Справа «Межигірʼя»: суд відмовився заочно заарештувати Януковича

Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу САП

Вищий антикорупційний суд відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в заочному арешті експрезидента Віктора Януковича.

Про це повідомляє «Центр протидії корупції».

Ідеться про справу, яка стосується незаконного заволодіння Януковичем резиденцією «Межигірʼя».

«Колегія суддів Никифорова, Павлишина і Чорної відмовили Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у заочному триманні під вартою президента-втікача Віктора Януковича», – йдеться у повідомленні.

САП намагалася оскаржити рішення слідчого судді ВАКС Володимира Воронька, який також відмовив у заочному арешті для Януковича. Він аргументував це тим, що слідство зупинене через розшук експрезидента, а в такому разі застосувати запобіжний захід нібито не можна.

Також суддя зазначив, що Януковича не можна вважати оголошеним в міжнародний розшук.

«Межигірʼя» – колишня приватна резиденція президента-втікача Віктора Януковича. До 2007 року перебувала в державній власності. За версією Генпрокуратури, у липні 2007 року тодішній президент Віктор Ющенко підписав указ про передачу резиденції в користування тодішньому премʼєру Януковичу. Сам Янукович розпорядженням уряду начебто передав резиденцію акціонерній компанії «Надра України», яка підпорядковувалася Міністерству екології.

Невдовзі «Надра України», ймовірно, уклала бартерний обмін з компанією «Медінвесттрейд», після чого уряд затвердив обмін резиденції на дві будівлі на Парковій алеї в Києві. Генпрокуратура заявляє, що після цього «Медінвесттрейд» продала придбану резиденцію компанії «Танталіт».