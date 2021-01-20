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    Політика

    Справа «Межигірʼя»: суд відмовився заочно заарештувати Януковича

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    Апеляція ВАКС відмовила в заочному арешті Януковича - Справа «Межигірʼя»: суд відмовився заочно заарештувати Януковича
    Апеляція ВАКС відмовила в заочному арешті Януковича

    Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу САП

    Вищий антикорупційний суд відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в заочному арешті експрезидента Віктора Януковича.

    Про це повідомляє «Центр протидії корупції».

    Ідеться про справу, яка стосується незаконного заволодіння Януковичем резиденцією «Межигірʼя».

    «Колегія суддів Никифорова, Павлишина і Чорної відмовили Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у заочному триманні під вартою президента-втікача Віктора Януковича», – йдеться у повідомленні.

    САП намагалася оскаржити рішення слідчого судді ВАКС Володимира Воронька, який також відмовив у заочному арешті для Януковича. Він аргументував це тим, що слідство зупинене через розшук експрезидента, а в такому разі застосувати запобіжний захід нібито не можна.

    Також суддя зазначив, що Януковича не можна вважати оголошеним в міжнародний розшук.

    «Межигірʼя» – колишня приватна резиденція президента-втікача Віктора Януковича. До 2007 року перебувала в державній власності. За версією Генпрокуратури, у липні 2007 року тодішній президент Віктор Ющенко підписав указ про передачу резиденції в користування тодішньому премʼєру Януковичу. Сам Янукович розпорядженням уряду начебто передав резиденцію акціонерній компанії «Надра України», яка підпорядковувалася Міністерству екології.

    Невдовзі «Надра України», ймовірно, уклала бартерний обмін з компанією «Медінвесттрейд», після чого уряд затвердив обмін резиденції на дві будівлі на Парковій алеї в Києві. Генпрокуратура заявляє, що після цього «Медінвесттрейд» продала придбану резиденцію компанії «Танталіт».

    Теги: Віктор Янукович суд Межигір’я САП Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд розшук
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