Офіс Зеленського терміново готує закон для порятунку Татарова, – ЦПК

В ЦПК заявили, що Офіс президента хоче позбавити НАБУ підслідності щодо топ-чиновників

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляє, що Офіс президента заради порятунку заступника керівника ОПУ Олега Татарова, готує терміновий законопроект, яким знищить антикорупційну реформу і розірве партнерство з Заходом.

Про це Шабунін написав на своїй сторінці в Facebook.

«Заради порятунку Татарова Офіс президента готує терміновий законопроект, яким, знищуючи антикорупційну реформу, розриває партнерство з Заходом», – написав він.

За словами Шабуніна, цим документом готуються:

забрати ТОП-посадовців з підслідності НАБУ,

підірвуть конституційність ВАКС (роблячи його спеціальним, а не спеціалізованим);

дадуть генпрокурору право забирати справи НАБУ,

усю співпрацю НАБУ з закордонними колегами покладуть під офіс генпрокурора.

За словами голови ЦПК, так Офіс президента відреагував на рішення ВАКС, який визнав, що справа Татарова – це підслідність НАБУ.

Шабунін переконаний, що, крім порятунку Татарова, цей законопроєкт підірве основні досягнення України у співпраці з МВФ та західними партнерами.

Він підкреслив, що незалежність НАБУ, підслідність органу топ-корупції, конституційність ВАКС, можливість вести міжнародну співпрацю НАБУ і САП (напряму без ГПУ) є базовими умовами співпраці України з Заходом.

Шабунін нагадав, що саме Володимир Зеленський на початку президентства повернув НАБУ право співпрацювати напряму з міжнародними партнерами і повноцінно запустив ВАКС.

Тому, за словами керівника ЦПК, саме президент нестиме відповідальність за «знищені цим законопроєктом стосунки України і Заходу».

Нагадаємо, 30 грудня, Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора і не став обирати запобіжний захід заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову, який залишив будівлю під обурені вигуки демонстрантів, що вимагали взяти його під варту.

Учасники мітингу біля будівлі суду при появі Татарова запалили фаєри і димові шашки, скандуючи при цьому «ганьба».

Раніше стало відомо, що «Слуги народу» отримали темники щодо справи Татарова. Зокрема у документі наголошується, що говорити про причетність Татарова до будь-яких злочинів передчасно, бо судді Антикорупційного суду ще не оцінювали матеріали, зібрані НАБУ.

Верховний суд відмовився відкривати касаційне провадження через зміну підслідності справи Татарова. 24 грудня Офіс генерального прокурора передав провадження, в якому фігурує ексзаступник голови Офісу президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

Перед цим НАБУ відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу Татарова.

18 грудня НАБУ вручило заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову підозру. Крім того, детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова. Однак на Банковій детективів не пустили.

21 грудня Татаров відвідав НАБУ та написав заяву про призупинення службових повноважень.

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.