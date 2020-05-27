Венедіктова не зустрічалася з Холодницьким після заяви про неефективність роботи САП



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Ірина Венедіктова звинуватила керівництво і прокурорів САП у численних порушеннях

САП підтвердила, що зустрічей не було

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не проводила жодних зустрічей зі своїм заступником - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром Холодницьким після того, як заявила про неефективність роботи САП.

Про це повідомило джерело в Офісі генерального прокурора.

«Ні, не зустрічалася», - сказав він.

За даними джерела, також генпрокурор не викликала Холодницького в Офіс генпрокурора.

САП підтвердила, що подібних зустрічей не було.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у численних порушеннях. Генпрокурор пообіцяла відреагувати на таку роботу САП.

«...Така безпорадність не може більше залишатися без реагування генерального прокурора. Я просто не маю права підвести очікування громадян України, президента і моїх колишніх колег по роботі в парламенті. І не підведу», - зазначила Венедіктова.

В Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.