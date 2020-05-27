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    Венедіктова не зустрічалася з Холодницьким після заяви про неефективність роботи САП

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    <span>Ірина Венедіктова звинуватила керівництво і прокурорів САП у численних порушеннях</span> - Венедіктова не зустрічалася з Холодницьким після заяви про неефективність роботи САП
    Ірина Венедіктова звинуватила керівництво і прокурорів САП у численних порушеннях

    САП підтвердила, що зустрічей не було

    Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не проводила жодних зустрічей зі своїм заступником - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром Холодницьким після того, як заявила про неефективність роботи САП.

    Про це повідомило джерело в Офісі генерального прокурора.

    «Ні, не зустрічалася», - сказав він.

    За даними джерела, також генпрокурор не викликала Холодницького в Офіс генпрокурора.

    САП підтвердила, що подібних зустрічей не було.

    Нагадаємо, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у численних порушеннях. Генпрокурор пообіцяла відреагувати на таку роботу САП.

    «...Така безпорадність не може більше залишатися без реагування генерального прокурора. Я просто не маю права підвести очікування громадян України, президента і моїх колишніх колег по роботі в парламенті. І не підведу», - зазначила Венедіктова.

    В Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.

    Офіс Генерального прокурора САП уряд Ірина Венедіктова
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