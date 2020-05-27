В Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Венедіктова звинуватила керівництво і прокурорів САП у численних порушеннях Фото: Главком

Прокурори САП категорично не згодні з твердженням генпрокурора та вимагають від неї не втручатися в роботу антикорупційного органу

Генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.

Про це йдеться у відкритому листі прокурорів САП, опублікованому у відповідь на заяву генпрокурора Ірини Венедіктової про їхню бездіяльність.

«Генпрокурор, його перший заступник і заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Тому не зрозуміло, які саме повноваження використовувала генеральний прокурор для перевірки стану організації досудового розслідування у кримінальних провадженнях, які розслідуються НАБУ, та які саме норми закону дозволяють давати оцінку таким провадженням», - йдеться у листі.

Прокурори САП категорично не згодні з твердженням генпрокурора про їхню бездіяльність, відсутність результатів роботи та порушення розумних строків у кримінальних провадженнях.

У відомстві зауважили, що кримінальні провадження, у яких, як вказала Венедіктова було повідомлено про підозру два-чотири роки тому, а слідство не завершене, «дісталися їм у спадок від дореформеної Генпрокуратури». Тому, на думку САП, слід спитати у прокурорів, які зараз працюють в Офісі генпрокурора, чому ці справи так довго не передавалися до суду.

У САП стверджують, що не можливо за пів року «розставити всі крапки над «і» у кримінальних провадженнях, які перебували в інших органах досудового розслідування упродовж п'яти та більше років».

У відкритому листі також спростовуються заяви генпрокурора, щодо недоліків у здійсненні процесуального керівництва прокурорами САП у низці проваджень.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у численних порушеннях. Генпрокурор пообіцяла відреагувати на таку роботу САП.

«...Така безпорадність не може більше залишатися без реагування генерального прокурора. Я просто не маю права підвести очікування громадян України, президента і моїх колишніх колег по роботі в парламенті. І не підведу», - зазначила Венедіктова.