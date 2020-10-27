Венедіктова дала ДБР два місяці на усунення «недоліків»



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За словами Ірини Венедіктової, потрібно «блокувати корупційні вертикалі знизу вгору»

Генпрокурорка зазначила, що існує ряд недоліків в роботі ДБР, серед яких низька кількість проваджень, переданих до суду з обвинувальним актом

Генеральна прокурор України Ірина Венедіктова заслухала звіт про результати роботи Державного бюро розслідувань (ДБР) за дев’ять місяців цього року. Вона назвала недоліки в роботі бюро і дала два місяці на їх усунення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора

«Генеральний прокурор зазначила, що існує ряд недоліків в роботі бюро, серед яких низька кількість проваджень, переданих до суду з обвинувальним актом, недостатній рівень відшкодування встановлених збитків, завданих кримінальними корупційними правопорушеннями, а також відсутність системного викриття злочинних вертикалей», – йдеться в повідомленні

Венедіктова заявила, що ці недоліки необхідно усунути за два місяці.

«Генеральний прокурор поставила перед ДБР завдання – за два місяці скорегувати роботу на зазначених напрямках і усунути виявлені недоліки», – йдеться в повідомленні.

За словами Венедіктової, потрібно «блокувати корупційні вертикалі знизу вгору». Вона також сказала, що повинно бути «реальне відшкодування встановлених збитків».

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в генеральної прокурорки Ірини Венедиктової є час до кінця року для того, щоб показати результат.

Раніше генеральна прокурорка розповіла, чи збирається подавати у відставку.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада під час позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.