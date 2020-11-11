Єрмак веде переговори у Раді щодо відставки Венедіктової - журналіст

У Раді знайдеться достатня кількість голосів для відставки генпрокурора

Глава Офісу президента Андрій Єрмак веде у Верховній Раді переговори про відставку генпрокурора Ірини Венедиктової. Про це повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

«Зараз на час коронавірусу процес призупинений, але, очевидно, після одужання, Єрмак докладе всіх зусиль, щоб винести питання на голосування в зал», – пише Бутусов.

За даними журналіста, Єрмак діє за підтримки президента Володимира Зеленського, тому «Слуги народу» знайдуть чимало голосів для відставки генпрокурора.

За його словами, ймовірність того, що Венедіктову звільнять саме з ініціативи Банкової, є високою. Кандидат на заміщення Венедиктової поки не відомий, проте вже ясно, від якої групи впливу він буде.

«Єрмак діє спільно зі своїм найближчим зараз соратником Андрієм Портновим, який зумів призначити свого протеже Олега Татарова на посаду заступника голови ОП по правоохоронним органам. Також Єрмак і Портнов пролобіювали у Зеленського призначення на посаду в.о. голови Державного бюро розслідувань Олексія Сухачева, і звільнення з ДБР людини Венедіктової - заступник голови ДБР Бабікова. А тепер вони мають намір прибрати до рук і посаду генпрокурора», – пише Бутусов.

За словами журналіста, Єрмак і Портнов зазнали поразки, коли намагалися швидко призначити свого прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та звільнити директора Національного антикорупційного бюро.

«Тепер вони планують отримати контроль за антикорупційними органами, а також за діяльністю Міністерства внутрішніх справ, отримавши в свої руки Офіс генпрокурора», – пише Бутусов.

Рада призначила Венедіктову генеральним прокурором 17 березня 2020 року. У жовтні президент Зеленський заявив, що в генеральної прокурорки Венедиктової є час до кінця року для того, щоб показати результат.



