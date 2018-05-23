Венесуела висилає американських дипломатів

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Ніколас Мадуро

Мадуро оголосив тимчасового повіреного у справах США Тодда Робінсона персоною нон грата

Президент Венесуели Ніколас Мадуро висилає з країни тимчасового повіреного у справах Сполучених Штатів Тодда Робінсона та його заступника.

Про це Мадуро заявив по телебаченню.

Венесуельський президент заявив, що Робінсон оголошений персоною нон грата і повинен покинути країну разом із заступником протягом 48 годин.

Мадуро звинуватив дипломатів у втручанні у внутрішні справи країни і змові проти венесуельського уряду.

Водночас Держдепартамент США повністю відкидає звинувачення Венесуели в таємній змові або втручанні в політику і економіку цієї країни.

Нагадаємо, 20 травня Мадуро знову переміг на президентських виборах, набравши 68 відсотків голосів. Коаліція опозиційних партій Венесуели бойкотувала вибори.

Раніше повідомлялося, що США та 16 країн Латинської Америки погрожують не визнати заплановані на 20 травня цього року президентські вибори в Венесуелі.

Джерело: Deutsche Welle