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Зірвані прапори та розтрощені дахи: наслідки негоди в Україні (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зірвані прапори та розтрощені дахи: наслідки негоди в Україні (фото, відео)
На Хмельниччині сильний вітер розкрив дах триповерхової будівлі
фото: ДСНС

У багатьох західних областях пройшов потужний буревій

На заході України пройшов потужний буревій, який наробив лиха у багатьох областях. Відтак, у соцмережах з'явилися наслідки страшної негоди.

Рівненщина

Як повідомляють рятувальники, сильний вітер валив дерева у різних районах області. На Гощинщині та Сарненщині дерева впали на дорогу, чим заважали руху.

А у селі Тучин вітер звалив дерева на житловий будинок, що по вулиці Староміська. Дерево пошкодило дах будинку.

Наслідки негоди на Рівненщині
Наслідки негоди на Рівненщині
фото: ДСНС

Зокрема, через негоду на майдані Незалежності зламалися флагштоки, внаслідок чого державні прапори опинилися на землі.

Хмельниччина

Повалені вітром дерева перегородили проїжджі частини доріг у Хмельницькому, між Городком та с. Пільний Олексинець, на вул. Петропавловська у селищі Ярмолинці, між селами Карпівці та Баламутівка.

На вул. Шухевича та на Проспектів Миру у м. Хмельницький дерева впали на капоти припаркованих автомобілів, а на вул. Волочиська – перекрило проїжджу та пішохідну частини доріг та обірвало лінії електропередач.

Представники ДСНС на місці розкряжували дерева та прибрали їх з доріг та автомобілів, а енергетики – ліквідували обрив лінії електропередач.

У Полонному на вул. Лесі Українки сильними поривами вітру був розкритий дах триповерхової будівлі. Зруйновані конструкції впали на поруч припаркований автомобіль. Рятувальники звільнили легковик та накрили будівельною плівкою 200 кв. м пошкодженого даху.

Наслідки буревію на Хмельниччині
Наслідки буревію на Хмельниччині
фото: ДСНС
Наслідки буревію на Хмельниччині
Наслідки буревію на Хмельниччині
фото: ДСНС
Наслідки буревію на Хмельниччині
Наслідки буревію на Хмельниччині
фото: ДСНС

Франківщина

У селі Підмихайля Новицької громади, що на Івано-Франківщині, увечері 29 серпня буревій пошкодив дахи 17 житлових будинків, покрівлі ліцею, народного дому та відділення пошти. Загалом на Прикарпатті вітер пошкодив дахи 31 житлового будинку, 13 господарських, а також трьох адміністративних будівель.

Наслідки буревію на Франківщині
Наслідки буревію на Франківщині
фото: Суспільне
Наслідки буревію на Франківщині
Наслідки буревію на Франківщині
фото: Суспільне

Львівщина

Внаслідок сильного вітру пошкоджено понад 50 дерев. Зокрема у міському парку та на вулицях Різницькій, Івана Франка, Шпитальній, Козацькій, Грушевського, Чорновола, Стецька, провулку Південному, Білозіра, Середній, Східній, Промисловій тощо. На вулиці Котляревського дерево впало на авто, у якому знаходилися пасажири з дітьми. На щастя, вони не постраждали. Окрім того, пошкоджено ще два автомобілі.

Також пошкоджено дахи дванадцяти об’єктів. Це покрівля ліцею, будинків на вулицях Героїв Крут, Бачинських, Володимира Великого та інших.

Дані про спричинені руйнування та збитки продовжують надходити.

Наслідки буревію на Львівщині
Наслідки буревію на Львівщині
фото: Самбірська міська рада
Наслідки буревію на Львівщині
Наслідки буревію на Львівщині
фото: Самбірська міська рада
Наслідки буревію на Львівщині
Наслідки буревію на Львівщині
фото: Самбірська міська рада
Наслідки буревію на Львівщині
Наслідки буревію на Львівщині
фото: Самбірська міська рада
Наслідки буревію на Львівщині
Наслідки буревію на Львівщині
фото: Самбірська міська рада
Наслідки буревію на Львівщині
Наслідки буревію на Львівщині
фото: Самбірська міська рада

Нагадаємо, у низці областей Україні сьогодні, 31 серпня, погіршаться погодні умови, оголошене штормове попередження.

Теги: будинок вітер негода буревій погода

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