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Синоптики попередили про небезпеку жителів більшості областей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Синоптики попередили про небезпеку жителів більшості областей
фото ілюстративне

Небезпека лісових пожеж триватиме 29-30 вересня та 1 жовтня

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, небезпека лісових пожеж триватиме 29-30 вересня та 1 жовтня.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме по всій Україні, окрім таких областей:

  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська;
  • Львівська;
  • Волинська.
Синоптики попередили про небезпеку жителів більшості областей фото 1

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 вересня, в Україні очікується тепла й суха погода. Протягом дня температура підніметься до +29° за Цельсієм. У країні очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно буде східний зі швидкістю 5-10 м/с.

В Україні вночі температура повітря становитиме +7-12°. Вдень майже на всій території країни повітря прогріється до +22-27°. Тепліше буде в південних областях: вночі +13-18°, вдень +24-29°.

До слова, раніше синоптики розповіли, яка погода чекає на українців у жовтні.

Теги: синоптик погода

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