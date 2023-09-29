Синоптики попередили про небезпеку жителів більшості областей

Небезпека лісових пожеж триватиме 29-30 вересня та 1 жовтня

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

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За даними синоптиків, небезпека лісових пожеж триватиме 29-30 вересня та 1 жовтня.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме по всій Україні, окрім таких областей:

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Закарпатська;

Івано-Франківська;

Львівська;

Волинська.

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 вересня, в Україні очікується тепла й суха погода. Протягом дня температура підніметься до +29° за Цельсієм. У країні очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно буде східний зі швидкістю 5-10 м/с.

В Україні вночі температура повітря становитиме +7-12°. Вдень майже на всій території країни повітря прогріється до +22-27°. Тепліше буде в південних областях: вночі +13-18°, вдень +24-29°.

До слова, раніше синоптики розповіли, яка погода чекає на українців у жовтні.