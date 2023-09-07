Мінлива хмарність і незначне похолодання: прогноз погоди на 7 вересня

Середня температура в Україні 7 вересня не підніметься вище 25 градусів

У Донецькій та Луганській областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ

У четвер, 7 вересня, в Україні протримається мінлива хмарність. Разом з тим синоптики прогнозують незначне похолодання. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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7 вересня опадів не передбачається. Проте вдень у Донецькій та Луганській областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

«Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на північному сході країни 7-12°, вдень 20-25°», – йдеться в повідомленні.

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У південній частині країни вночі очікується 14-19°, а вдень 23-28°.

У Карпатах вночі буде 5-10°, вдень стовпчики термометрів зафіксують 16-21°.

На Київщині 7 вересня також очікується мінлива хмарність, без опадів.

«Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°», – додали синоптики.

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У столиці України вночі прогнозується 13-15°, вдень – 22-24°.

Нагадаємо, що 7 вересня відзначається День воєнної розвідки в Україні, День заснування Google та міжнародний день поінформованості про м’язову дистрофію Дюшенна. Віряни вшановують пам'ять преподобного Луки Глибокоречінського.