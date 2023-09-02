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Повітряні сили назвали головні особливості ракет Amraam, які США закуплять для України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили назвали головні особливості ракет Amraam, які США закуплять для України
фото з відкритих джерел

Ракета застосовується з повітря на більшу дальність, адже запускається з повітряної платформи

Пентагон замовляє для України ракети Amraam, які можуть долати відстань 160-180 км. Цього «більш ніж достатньо, аби діставати російську авіацію, не заходячи в зону ураження ворожого ППО». Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що для України може бути поставлено, що є на складах, а це уже наступна партія ракет на листопад 2024 року.

Він поінформував, що ракети Amraam – авіаційні класу «повітря-повітря» з активною головкою самонаведення. За його словами, це «одні з найпоширеніших ракет, що використовуються країнами НАТО в авіації, є різні, зокрема за дальністю ураження».

«Ці ракети Україні вже надають для комплексів ЗРК Nasams, який також використовує ракету AIM-120 – з перших днів, коли розпочалася атака нашої критичної інфраструктури восени минулого року, ці ракети застосовуються з Nasams».

Він зазначив, що така ракета застосовується з повітря на більшу дальність, адже запускається з повітряної платформи, з наземної установки дальність ураження не така висока. Крім того, така ракета використовуватиметься для знищення усіх типів повітряних цілей, окрім балістики.

Як повідомлялося, Сполучені Штати уклали угоду з компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання ракет середньої дальності класу «повітря-повітря» (Amraam) в рамках бюджетної підтримки для України. Зазначається, що з пакета сприяння безпеці України на 2023 фінансовий рік на реалізацію цього контракту буде виділено кошти у розмірі $7,7 млн.

Теги: повітря ракета Юрій Ігнат США

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