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    Земельна реформа: наступного тижня парламент розгляне два законопроєкти

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    Ці два закони закриють питання безпечної земельної реформи - Земельна реформа: наступного тижня парламент розгляне два законопроєкти
    Ці два закони закриють питання безпечної земельної реформи

    Рада розгляне законопроєкти про земельні аукціони та передачу землі в громади

    Верховна Рада наступного тижня планує розглянути законопроєкти про передачу землі у громади (№2194) та про електронні земельні аукціони (№2195). Про це під час форуму «Ефективні бюджети» заявив голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко, передає AgroPolit.

    «У нас була мрія, щоб люди розпоряджалися землею, і з 1 липня це буде. Цього тижня (з 15 до 19 березня), до речі, у Верховній Раді голосуватимемо за (законопроєкт) №2194, він стоїть на порядку денному, – це законопроєкт, який передасть вам землю. І разом із ним – №2195 про аукціони», – сказав Корнієнко.

    Зазначимо, що ці два закони закриють питання безпечної земельної реформи.

    Як повідомляв 1 лютого 2020 року «Главком», глава парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики, співавтор законопроєкту про відкриття ринку землі Микола Сольський сподівається, що наступного місяця «земельний» законопроєкт «вийде до зали».

    До слова, 8 лютого 2020 року, представник Зеленського пояснив необхідність земельної реформи.

    Як повідомлялося, головне управління Держгеокадастру в Одеській області продовжує процес передачі земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів із державної власності у комунальну. Понад 177 тис. гектарів землі на Одещині передали територіальним громадам.

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    Теги: Верховна Рада реформа земля Олександр Корнієнко парламент
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