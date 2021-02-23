Верховна Рада сьогодні проведе позачергове засідання. Що розглянуть

Депутати розглянуть законопроєкт щодо повноважень виконувача обов’язків міністра

У вівторок, 23 лютого, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України. Депутати розглянуть законопроєкт про держслужбу, який раніше ветував президент України Володимир Зеленський. Про це повідомили в пресслужбі Ради.

Народні депутати розглянуть законопроєкт для відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, а також щодо повноважень виконувача обов’язків міністра. Початок засідання заплановано на 12:00.

Як заявляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, через вето закону виплата зарплат шахтарів стоїть під загрозою, бо т.в.о. голови Міненерго не може підписати необхідні документи.

«Вітренко Юрій Юрійович – перший заступник міністра енергетики, виконує обов’язки міністра енергетики. Було накладене вето на відповідний законопроєкт, який був прийнятий Радою й не дав можливості в. о. міністра енергетики управляти міністерством. Зокрема, що дуже важливо, підписати річні бюджетні програми, а це означає, що виплата зарплат шахтарям стоїть під загрозою через ненаділення повноваженнями в. о. міністра енергетики або призначення міністра енергетики», – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців. Він повернув до парламенту цей закон із власними пропозиціями.

В Офісі президента пояснили, що Зеленський просить Раду вилучити із закону про відновлення проведення конкурсів на посади держслужби норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

16 лютого Верховна Рада ухвалила проєкт закону «Про внесення змін у деякі закони України про поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби».

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що «з великою ймовірністю» буде успішна третя спроба голосування в Раді за призначення міністром енергетики Юрія Вітренка.