Верховна Рада збереться на позачергове засідання 23 лютого у вівторок

Засідання відбудеться у зв’язку з вимогою президента України

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України на 23 лютого.

Про це повідомило Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

Повідомляється, що засідання відбудеться у зв’язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання.

На цьому засіданні планується розглянути Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби з пропозиціями Президента України від 18 лютого 2021 року.

Дмитро Разумков доручив Апарату Верховної Ради України забезпечити підготовку і проведення цього позачергового пленарного засідання Верховної Ради України та поінформувати народних депутатів України про питання, розгляд якого заплановано на ньому.

Разумков доручив Апарату Верховної Ради України забезпечити підготовку і проведення цього позачергового пленарного засідання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повернув до парламенту закон »Про внесення змін до деяких законів щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби».

У грудні 2020 року також стало відомо, що в Україні не створять резерв державних службовців. Верховна Рада провалила доопрацьований законопроєкт №3491. Закон зокрема передбачав, що осіб, які набрали високі бали під час конкурсу на державну службу, але не перемогли, вноситимуть в електронну базу. Так, у всіх кандидатів буде власний електронний кабінет. Через нього фахівців автоматично запрошуватимуть до участі в конкурсах на інші посади, що відповідають їх досвіду й рівню освіти.

Крім того, у грудні 2020 року Верховна Рада зняла вікові обмеження для державних службовців. Відповідно до закону №4096, держслужбовця за рішенням суб’єкта призначення можуть залишити на службі після досягнення 65-річного віку за його згодою.