Верховний суд поки не розглядатиме по суті позов ексгенпрокурора Шокіна



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Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін вимагає поновлення на посаді

Верховний суд поки не буде розглядати по суті позов Віктора Шокіна про поновлення на посаді генерального прокурора.

Про це повідомляє Верховний Суд у Facebook.

«Верховний суд наразі не розглядатиме по суті позов Віктора Шокіна до президента України Петра Порошенка, Верховної Ради України щодо визнання незаконним та скасування рішення», - йдеться у повідомленні.

У суді нагадали, що позивач звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Вищого адміністративного суду України від 20 квітня 2017 року у справі № 800/98/17, якою позивачу було відмовлено у задоволенні клопотання про поновлення строку звернення до адміністративного суду з позовом до президента України Петра Порошенка, Верховної Ради України.

Вищий адміністративний суд України у згаданому рішенні мотивував свою відмову тим, що позивач пропустив передбачений законом строк звернення до адміністративного суду, а наведені ним причини для поновлення цього строку не визнано судом поважними.

Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду під час судового засідання, яке призначене на 3 жовтня 2019 року, вирішуватиме процесуальне питання стосовно наявності підстав для перегляду згаданої ухвали ВАСУ за нововиявленими обставинами.

Як повідомлялось, колишній генеральний прокурор Віктор Шокін вирішив знову судитися через своє звільнення та вимагає поновлення на посаді.

В 2017 році Вищий адміністративний суд України відмовив колишньому генеральному прокурору Віктору Шокіну у розгляді позову про поновлення на посаді генпрокурора.

Як повідомлялося, в кінці березня 2017 року Шокін через суд намагався повернутися на посаду генпрокурора. Порошенка викликали на допит у справі про звільнення ексгенпрокурора.

Крім того, Шокін подавав до Верховного суду заяву щодо розгляду питання про його відновлення на посаді.