Шокін вирішив повернутися на посаду генпрокурора через суд



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Судове засідання за позовом Віктора Шокіна призначене на 3 жовтня

Шокін вимагає визнати незаконним рішення п’ятого президента України Петра Порошенка про його звільнення

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін має намір повернутися на посаду генерального прокурора України через Верховний суд.

Про це йдеться у матеріалах суду.

Зазначається, що Шокін вимагає визнати незаконним рішення п’ятого президента України Петра Порошенка про його звільнення.

«Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження колегією суддів у складі п'яти суддів. Повідомити учасникам справи про розгляд справи у судовому засіданні, що відбудеться в 10:00. 3 жовтня 2019 в приміщенні суду за адресою: вул. Московська, 8, корпус 5, м. Київ, 01029», - йдеться в матеріалах суду.

Нагадаємо, в 2017 році Вищий адміністративний суд України відмовив колишньому генеральному прокурору Віктору Шокіну у розгляді позову про поновлення на посаді генпрокурора.

Як повідомлялося, в кінці березня 2017 року Шокін через суд намагався повернутися на посаду генпрокурора. Порошенка викликали на допит у справі про звільнення ексгенпрокурора.

Крім того, Шокін подавав до Верховного суду заяву щодо розгляду питання про його відновлення на посаді.