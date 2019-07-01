Верховний Суд роз’яснив своє рішення щодо Клюєва



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Андрій Клюєв

Верховний Суд скасував рішення в частині зобов’язання ЦВК зареєструвати Клюєва кандидатом у народні депутати

Верховний Суд України зобов’язав ЦВК повторно розглянути документи щодо реєстрації Андрія Клюєва кандидатом у народні депутати.

Про це 1 липня повідомляє пресслужба Верхового Суду, яка заявила, що ЗМІ розповсюдили недостовірну інформацію стосовно рішення Верховного Суду про реєстрацію Клюєва кандидатом у народні депутати і оприлюднила зміст відповідного рішення ВС.

«Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду скасував рішення суду першої інстанції в частині зобов’язання ЦВК зареєструвати кандидатом у народні депутати Андрія Клюєва, натомість зобов’язав ЦВК повторно розглянути документи щодо його реєстрації. Таке рішення ухвалене в результаті перегляду в апеляційному порядку справи за позовом Ліберальної партії України до Центральної виборчої комісії», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що Ліберальна партія України просила визнати протиправним і скасувати рішення ЦВК від 23 червня № 1196 «Про відмову в реєстрації кандидата в народні депутати України Клюєва А.П., висунутого Ліберальною партією України в одномандатному виборчому окрузі № 46 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року» та зобов’язати зареєструвати його.

«ЦВК обґрунтувала своє рішення тим, що Клюєвим А.П. не дотримано вимог Конституції України та законодавства щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року. Представник ЦВК в судовому засіданні пояснив, що при прийнятті спірної постанови було взято до уваги лише відомості, викладені в листі Генеральної прокуратури, у якому, на думку відповідача, міститься певна інформація щодо кримінальних проваджень, які зареєстровано стосовно Клюєва А.П. А також зазначено, що позивач востаннє перетинав кордон України 1 січня 2015 року та повернувся на територію України 11 січня 2015 року, інших відомостей у ГПУ щодо перебування особи за кордоном за період 2014–2019 роки немає», - заявили у Верховному Суді.

Як повідомляється, суд першої інстанції позовні вимоги задовольнив повністю: постанову ЦВК було скасовано та зобов’язано зареєструвати Клюєва кандидатом в народні депутати.

«Верховний Суд скасував це рішення в частині зобов’язання ЦВК зареєструвати особу кандидатом у народні депутати. Суд зазначив, що проживанням особи в Україні протягом останніх п’яти років вважається перебування громадянина на її території в межах державного кордону України більшість днів кожного із п’яти річних періодів, тож висновки ЦВК про невідповідність кандидата в народні депутати Клюєва А.П. вимогам ст. 9 Закону № 4061-VI «Про вибори народних депутатів України» зроблені без дослідження даних Державної прикордонної служби України з цього питання. Крім цього, матеріали справи не містять доказів на підтвердження здійснених ЦВК заходів стосовно з’ясування обставин щодо проживання особи протягом останніх п’яти років на території України в інший спосіб, як то звернення до Державної прикордонної служби, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України. Суд вважає, що оскільки ЦВК не здійснила вичерпних дій для з’ясування обставин відповідності особи установленому цензу осілості, то належним способом захисту порушених прав позивача є зобов’язання ЦВК повторно розглянути документи, подані Ліберальною партією України», - заявили у Верховному Суді.

Додається, що з повним текстом постанови Верховного Суду від 30 червня у справі №855/170/19 (адміністративне провадження № А/9901/135/19) можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, раніше адвокат колишнього депутата від «Партії регіонів» і ексглави АП Андрія Клюєва повідомив, що Касаційний адміністративний суд при Верховному Суді дозволив Клюєву взяти участь у дострокових парламентських виборах.

Народний депутат Тетяна Чорновол закликала президента Володимира Зеленського негайно провести засідання Ради національної безпеки і оборони щодо питання реєстрації кандидатами у народні депутати Андрія Клюєва та інших членів команди Януковича.