Верховний суд США ухвалив міграційний указ Трампа

Вища судова інстанція Сполучених Штатів ухвалила законність третього так званого « міграційного указу » президента США Дональда Трампа щодо заборони на в'їзд до країни громадян восьми країн.

Відповідне рішення Верховний суд ухвалив у понеділок.

«Заборона для в'їзду, а також обмеження рекомендуються по відношенню до: Чаду, Ірану, Лівії, Північній Кореї, Сирії, Венесуелі та Ємену», - зазначається в президентському указі, який був підписаний Трампом ще 24 вересня та призупинений у судовому порядку.

Цьому документу передували два подібних укази (у січні та березні цього року), які залишились заблокованими судами місцевого рівня. Вони передбачали заборону для в'їзду громадян з країн із переважно мусульманським населенням. Це було трактовано як дискримінація за релігійною ознакою, а також за походженням.

Тим не менше, нинішній, третій варіант, пройшов затвердження у Верховному суді. На відміну від попередніх, цей документ не містить пункту про обмеження за тривалістю дії указу.

Нагадаємо, у червні Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа застосувати 90-денну заборону щодо в'їзду у США для громадян із шести, переважно мусульманських, країн, скасувавши судові рішення судів нижчих інстанцій, які заблокували міграційний указ.

Суд залишив лише одну категорію іноземців під захистом - тих, хто має достовірні документи або інші докази, які підтверджують легітимність відносин з особою чи юридичною особою в США. Постанова Верховного суду означає, що міграційний указ відновлено до остаточного завершення розгляду справи.

Подальші слухання відбудуться у жовтні.

Дональд Трамп назвав прийняте рішення Верховного суду щодо міграційного указу «перемогою для національної безпеки країни».