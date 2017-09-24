Верховний суд США ухвалив міграційний указ Трампа
- Сьогодні, 01:51
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Заборона для в'їзду, а також обмеження рекомендуються по відношенню до: Чаду, Ірану, Лівії, Північній Кореї, Сирії, Венесуелі та Ємену
Відповідне рішення Верховний суд ухвалив у понеділок.
«Заборона для в'їзду, а також обмеження рекомендуються по відношенню до: Чаду, Ірану, Лівії, Північній Кореї, Сирії, Венесуелі та Ємену», - зазначається в президентському указі, який був підписаний Трампом ще 24 вересня та призупинений у судовому порядку.
Тим не менше, нинішній, третій варіант, пройшов затвердження у Верховному суді. На відміну від попередніх, цей документ не містить пункту про обмеження за тривалістю дії указу.
Нагадаємо, у червні Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа застосувати 90-денну заборону щодо в'їзду у США для громадян із шести, переважно мусульманських, країн, скасувавши судові рішення судів нижчих інстанцій, які заблокували міграційний указ.
Суд залишив лише одну категорію іноземців під захистом - тих, хто має достовірні документи або інші докази, які підтверджують легітимність відносин з особою чи юридичною особою в США. Постанова Верховного суду означає, що міграційний указ відновлено до остаточного завершення розгляду справи.
Подальші слухання відбудуться у жовтні.
Дональд Трамп назвав прийняте рішення Верховного суду щодо міграційного указу «перемогою для національної безпеки країни».