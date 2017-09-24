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    Верховний суд США ухвалив міграційний указ Трампа

    Заборона для в'їзду, а також обмеження рекомендуються по відношенню до: Чаду, Ірану, Лівії, Північній Кореї, Сирії, Венесуелі та Ємену
    Вища судова інстанція Сполучених Штатів ухвалила законність третього так званого «міграційного указу» президента США Дональда Трампа щодо заборони на в'їзд до країни громадян восьми країн. Відповідне рішення Верховний суд ухвалив у понеділок. «Заборона для в'їзду, а також обмеження рекомендуються по відношенню до:
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    <span>Дональд Трамп</span>
    Дональд Трамп

    Заборона для в'їзду, а також обмеження рекомендуються по відношенню до: Чаду, Ірану, Лівії, Північній Кореї, Сирії, Венесуелі та Ємену

    Вища судова інстанція Сполучених Штатів ухвалила законність третього так званого «міграційного указу» президента США Дональда Трампа щодо заборони на в'їзд до країни громадян восьми країн.

    Відповідне рішення Верховний суд ухвалив у понеділок.

    «Заборона для в'їзду, а також обмеження рекомендуються по відношенню до: Чаду, Ірану, Лівії, Північній Кореї, Сирії, Венесуелі та Ємену», - зазначається в президентському указі, який був підписаний Трампом ще 24 вересня та призупинений у судовому порядку.

    Цьому документу передували два подібних укази (у січні та березні цього року), які залишились заблокованими судами місцевого рівня. Вони передбачали заборону для в'їзду громадян з країн із переважно мусульманським населенням. Це було трактовано як дискримінація за релігійною ознакою, а також за походженням.

    Тим не менше, нинішній, третій варіант, пройшов затвердження у Верховному суді. На відміну від попередніх, цей документ не містить пункту про обмеження за тривалістю дії указу. 

    Нагадаємо, у червні Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа застосувати 90-денну заборону щодо в'їзду у США для громадян із шести, переважно мусульманських, країн, скасувавши судові рішення судів нижчих інстанцій, які заблокували міграційний указ.

    Суд залишив лише одну категорію іноземців під захистом - тих, хто має достовірні документи або інші докази, які підтверджують легітимність відносин з особою чи юридичною особою в США. Постанова Верховного суду означає, що міграційний указ відновлено до остаточного завершення розгляду справи.

    Подальші слухання відбудуться у жовтні.

    Дональд Трамп назвав прийняте  рішення Верховного суду щодо міграційного указу «перемогою для національної безпеки країни».

    суд США
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