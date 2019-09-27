Верховний суд закрив провадження за позовом Насірова до ДФС



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Рішення не підлягає оскарженню

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України скасував рішення судів попередніх інстанцій, які приймалися на користь екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Згідно з рішеннями судів попередніх інстанцій, Насіров виконував лише «церемоніальну функцію», підписуючи незаконні розстрочки зі сплати податків на 2 млрд грн компаніям нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Повідомляється, що засідання тривало понад 8 годин. Під час нього були розглянуті всі клопотання Насірова: екс-голова ДФС намагався усунути зі справи НАБУ та САП, просив передати справу до іншої палати ВСУ. Після того, як йому відмовили, він хотів вдруге заявити про відвід судів, зловживаючи своїми правами. Однак судді, не порушуючи процес, розглянули справу та поставили крапку.

Як зауважують в Центрі протидії корупції, рішення остаточне та не підлягає оскарженню. Тепер на Насірова чекає повноцінний судовий розгляд кримінальної справи проти нього в антикорупційному суді.