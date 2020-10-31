  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Вертикаль влади розсипається на очах». Тихановська прогнозує швидкий колапс режиму Лукашенка

    • Розсилка
    Світлана Тихановська - «Вертикаль влади розсипається на очах». Тихановська прогнозує швидкий колапс режиму Лукашенка
    Світлана Тихановська
    Скріншот відео Светлана Тихановская/Youtube

    Світлана Тихановська вважає, що режим стрімко слабшає та втрачає авторитет навіть в очах своїх посіпак

    Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська у новому відеозверненні висловила впевненість у швидкому колапсі режиму Олександра Лукашенка.

    На думку Тихановської, перші підсумки страйку в Білорусі, що почалася після того, як місцева влада не виконали вимоги «народного ультиматуму» свідчать, що білоруси готові жити у новій країні та брати відповідальність на себе.

    Вона зазначила, що пособники режиму показали, що вони не здатні на відповідальність взагалі, а подальші репресії проти білорусів спричинять ще більш швидке руйнування режиму. 

    «Режим стає все слабшим, він втрачає авторитет навіть в очах своїх посіпак, режим втрачає владу, яку перебирає на себе народ...тому вони намагаються залякати нас, але вони не розуміють, що страх в білорусів вже переріс у рішучість до перемоги...», – заявила опозиціонерка.

    Читайте також:  
    Жінки і люди з інвалідністю в Мінську проводять масову акцію протесту

    Тихановська у серпні виїхала до Литви, де 13 жовтня оголосила ультиматум Лукашенкові. За словами Тихановської, Лукашенко має 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

    Через невиконання владою ультиматуму 26 жовтня у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, до якого приєдналися співробітники державних підприємств і приватних компаній. На вулиці міст також вийшли студенти та викладачі.  

    Вибори президента Білорусі відбулися на початку серпня, згідно з їх результатами, перемогу здобув Олександр Лукашенко, який є незмінним лідером держави вже 26 років. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів.  Протестувальники вимагають, щоб Лукашенко склав повноваження та призначив перевибори. Більшість розвинених країн Заходу не визнала офіційних результатів виборів у Білорусі.

    Светлана Тихановская
    Білорусь вибори Олександр Лукашенко влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies