«Вертикаль влади розсипається на очах». Тихановська прогнозує швидкий колапс режиму Лукашенка

Світлана Тихановська вважає, що режим стрімко слабшає та втрачає авторитет навіть в очах своїх посіпак

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська у новому відеозверненні висловила впевненість у швидкому колапсі режиму Олександра Лукашенка.

На думку Тихановської, перші підсумки страйку в Білорусі, що почалася після того, як місцева влада не виконали вимоги «народного ультиматуму» свідчать, що білоруси готові жити у новій країні та брати відповідальність на себе.

Вона зазначила, що пособники режиму показали, що вони не здатні на відповідальність взагалі, а подальші репресії проти білорусів спричинять ще більш швидке руйнування режиму.

«Режим стає все слабшим, він втрачає авторитет навіть в очах своїх посіпак, режим втрачає владу, яку перебирає на себе народ...тому вони намагаються залякати нас, але вони не розуміють, що страх в білорусів вже переріс у рішучість до перемоги...», – заявила опозиціонерка.

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Тихановська у серпні виїхала до Литви, де 13 жовтня оголосила ультиматум Лукашенкові. За словами Тихановської, Лукашенко має 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

Через невиконання владою ультиматуму 26 жовтня у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, до якого приєдналися співробітники державних підприємств і приватних компаній. На вулиці міст також вийшли студенти та викладачі.

Вибори президента Білорусі відбулися на початку серпня, згідно з їх результатами, перемогу здобув Олександр Лукашенко, який є незмінним лідером держави вже 26 років. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Протестувальники вимагають, щоб Лукашенко склав повноваження та призначив перевибори. Більшість розвинених країн Заходу не визнала офіційних результатів виборів у Білорусі.