Весільний бум у Верховній Раді: нардеп Сисоєнко вийшла заміж
- Сьогодні, 06:40
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Сисоєнко стала дружиною громадянина Німеччини
Народний депутат від фракції Самопоміч Ірина Сисоєнко 28 квітня вийшла заміж.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.
Вона пожартувала, що дні непленарних засідань у Верховній Раді – найкращий час, щоб влаштувати особисте життя.
«Я щаслива стати дружиною самого кращого чоловіка в світі. Тепер медицина мене оточує не тільки на роботі, адже мій чоловік лікар. Українець за походженням, але громадянин Німеччини, де живе і працює багато років», - написала Сисоєнко.
Нардеп відразу ж уточнила, що узи шлюбу не зобов'язують її переїжджати до Німеччини. Вона має намір і далі жити в Україні.
«Жінка-політик – нестандартна наречена, обмежена у вільному часу навіть для весілля. Ледь не спізнилася на укладання шлюбу, оскільки їхала з роботи. Тому святкування з білою сукнею буде робити пізніше, під час моєї літньої відпустки», - зазначила парламентарій.
Нагадаємо, у п’ятницю, 27 квітня, депутат Верховної Ради зі Львова Дмитро Добродомов одружився з політологом Анною Малкіною.
Зазначимо, що це – другий шлюб Дмитра Добродомова. Від першого шлюбу у нього є син.