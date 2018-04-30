Весільний бум у Верховній Раді: нардеп Сисоєнко вийшла заміж

Сисоєнко стала дружиною громадянина Німеччини

Народний депутат від фракції Самопоміч Ірина Сисоєнко 28 квітня вийшла заміж. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook. Вона пожартувала, що дні непленарних засідань у Верховній Раді – найкращий час, щоб влаштувати особисте життя. «Я щаслива стати дружиною самого кращого чоловіка в світі. Тепер медицина мене оточує



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Ірина Сисоєнко вийшла заміж за лікаря з Німеччини

Сисоєнко стала дружиною громадянина Німеччини

Народний депутат від фракції Самопоміч Ірина Сисоєнко 28 квітня вийшла заміж.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Вона пожартувала, що дні непленарних засідань у Верховній Раді – найкращий час, щоб влаштувати особисте життя.

«Я щаслива стати дружиною самого кращого чоловіка в світі. Тепер медицина мене оточує не тільки на роботі, адже мій чоловік лікар. Українець за походженням, але громадянин Німеччини, де живе і працює багато років», - написала Сисоєнко.

Нардеп відразу ж уточнила, що узи шлюбу не зобов'язують її переїжджати до Німеччини. Вона має намір і далі жити в Україні.

«Жінка-політик – нестандартна наречена, обмежена у вільному часу навіть для весілля. Ледь не спізнилася на укладання шлюбу, оскільки їхала з роботи. Тому святкування з білою сукнею буде робити пізніше, під час моєї літньої відпустки», - зазначила парламентарій.

Нагадаємо, у п’ятницю, 27 квітня, депутат Верховної Ради зі Львова Дмитро Добродомов одружився з політологом Анною Малкіною.

Зазначимо, що це – другий шлюб Дмитра Добродомова. Від першого шлюбу у нього є син.