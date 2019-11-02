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    Вибиті двері храму та сльозогінний газ: поліція розбороняла вірян на Буковині

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    У селі Михальча виник конфлікт, внаслідок якого були залучені поліцейські - Вибиті двері храму та сльозогінний газ: поліція розбороняла вірян на Буковині
    У селі Михальча виник конфлікт, внаслідок якого були залучені поліцейські
    Фото: Нацполіція

    Для забезпечення правопорядку силовики залучали додаткові сили

    У двох населених пунктах Чернівецької області місцеві громади вирішували питання щодо проведення богослужінь між вірянами Православної церкви України (ПЦУ) і УПЦ Московського патріархату.

    У селі Стара Жадова спірні питання вирішили мирно, але у селі Михальча виник конфлікт, внаслідок якого були залучені додаткові сили правоохоронців. Зокрема, прихильники РПЦ використали сльозогінний газ, розпиливши його у приміщенні храму. Також були вибиті двері храму.

    Як повідомили у поліції Буковини, до них надійшло два повідомлення, пов’язаних з інцидентами під час зборів вірян. Кожне звернення зареєстроване в системі єдиного обліку Нацполіції, правоохоронці перевіряють отриману інформацію.

    Натомість журналістка Людмила Єреміца розповіла, що священики ПЦУ та віряни храму Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ Михальчи проводили у п'ятницю вечірнє богослужіння.

    «О 21.30 оскаженілий натовп прихильників руського міра (МП), виламали двері, увірвалися до храму, розпилюючи при цьому в обличчя вірян ПЦУ сльозогінний газ», - написала свідок конфлікту.

    У поліції додали, що для забезпечення правопорядку було залучено додаткові сили.

    Як повідомлялося раніше, Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ.

    До слова, Православна церква України нараховує вже сім тисяч парафій.

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