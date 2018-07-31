Вибори президента Афганістану можуть пройти у квітні наступного року



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Вибори в Афганістані проведуть навесні

Очікується, що Ашраф Гані вдруге спробувати свої сили в перегонах

Джерело в уряді Афганістану повідомило про те, що вибори очільника країни можуть пройти вже 20 квітня 2019 року. При цьому офіційна реєстрація претендентів на дану посаду почнеться вже в листопаді 2018 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Оглядачі говорять про те, що політичні сили країни і групи впливу вже почали готуватися до майбутніх виборів президента. Очікують, що діючий очільник країни Ашраф Гані буде вдруге балотуватися на дану посаду. Окрім того в Афганістані в жовтні 2018 року мають пройти вибори до парламенту країни, а також місцеві вибори. Підготовка до даних перегонів відбувається на фоні звинувачень в зловживаннях, махінації і підкупах.

Афганістан востаннє проводив вибори президента в 2014 році. Тоді жоден із двох ключових кандидатів не отримав вирішальної кількості голосів. Як наслідок за участю США було досягнуто домовленості, що президентом країни стане Ашраф Гані, а його супротивник Абдулла Абдулла зайняв посаду де-факто прем’єр-міністра країни.