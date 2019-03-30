Вибори президента: за кордоном стартувало голосування



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Завершувати голосування буде ділянка в Сан-Франциско о 6:00 ранку 1 квітня за київським часом

Першою країною, де стартувало голосування на виборах президента України, стала Австралія.

Дільниця, утворена при посольстві України в Канберрі, відкрилась о 8:00 за місцевим часом (23:00 за київським часом 30 березня). Голосування на ній триватиме до 20:00 (11:00 за київським часом 31 березня).

Проголосувати в Канберрі можуть також українці Нової Зеландії.

Так, раніше директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорєльцев повідомив, що вибори почнуться на закордонній виборчій дільниці в Австралії о 23:00 за київським часом у суботу, 30 березня.

«Власне, вибори почнуться на закордонній виборчій дільниці в Австралії о 23:00 за київським часом 30 березня. А завершувати голосування на виборах президента буде ділянка в Сан-Франциско о 6:00 ранку за київським часом 1 квітня», - відзначав представник МЗС.

Найбільшою буде виборча дільниця при Посольстві України в Молдові, там зареєстровано понад 52 тисячі виборців. Понад п’ять тисяч виборців зареєстровані на дільницях в Білорусі, Ізраїлі, Іспанії, Німеччині, Польщі, США, Чехії, Фінляндії.

Найменшими будуть виборчі дільниці при військовій частині в Косово – менше 50 виборців, і при Посольстві України в Македонії – менше 70 виборців.

Відзначимо, на закордонних виборчих дільницях голосування проводиться з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країни, де проходить голосування.

Раніше помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив, що жителям тимчасово окупованого Криму, які їхатимуть на підконтрольну територію України для голосування на виборах, не варто повідомляти про мету своєї поїздки на адмінмежі.