У Молдові 15 листопада пройде другий тур президентських виборів

У ньому зійдуться Майя Сайду і чинний президент Ігор Додон

Другий тур виборів президента Молодови заплановано на 15 листопада. Про це повідомляє Cotidianul.md.

У середу Центрвиборчком Молдови затвердив результати першого туру президентських виборів. У ньому лідер партії «Дія і солідарність» Майя Санду набрала 36,16% або 487,6 тисяч голосів, а чинний президент Ігор Додон - 32,61% або 439,9 тисяч голосів.

Третє місце посів лідер «Нашої партії» Ренато Вусатий з 16,9% (227 938 голосів), далі йдуть Віолетта Іванова – 6,49% (87 542); Андрій Нестасе – 3,26% (43 925); Октавіан Цыку – 2,01% (27 170); Тудор Деліу – 1,37% (18 486); Дорін Кіртоаке – 1,2% (16 145).

Майя Санду є основним опонентом Додона, раніше займала пост прем'єр-міністра і очолює проєвропейську партію «Дія і солідарність». На минулих виборах вона поступилася у другому турі.

Нагадаємо, що Додон і Санду виходять до другого туру виборів президента Молдови.

Раніше повідомлялося, що за даними кількох опитувань у другий тур проходять чинний президент країни Ігор Додон та експрем'єрка Майя Санду.

За даними ЦВК країни, явка виборців склала понад 42%.

Ігор Додон та Майя Санду вже виходили разом у другий тур президентських виборів у 2016 році. Тоді Додон переміг Санду з перевагою менш ніж 5%. З червня до листопада 2019 року Санду працювала прем'єр-міністеркою, доки Додон не змусив її піти з посади – після того, як вона безрезультатно чинила опір його зусиллям зі встановлення контролю над Генеральною прокуратурою.

Якщо виборчі органи країни підтвердять, що жоден із кандидатів не перетнув позначку у 50% голосів підтримки від виборців, то 15 листопада відбудеться другий тур голосування.

Як повідомлялося, у неділю, 1 листопада, в Молдові проходили президентські вибори. На посаду керівника країни претендували загалом вісім кандидатів.