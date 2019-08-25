Вибори в Раду: Верховний суд скасував перемогу чинного нардепа Рудика



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За даними ЦВК, у 198 окрузі перемогу отримав самовисуванець і діючий нардеп від фракції БПП Сергій Рудик

Суд зобов'язав ЦВК продовжити дії щодо встановлення результатів виборів в окрузі № 198

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі 198 Черкаської області, яким було визнано обраним народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика.

Відповідне рішення суд прийняв 24 серпня за позовом кандидата у депутати по даному округу від «Слуги народу» Наталії Д’яченко, пише «Інтерфакс Україна».

«Визнати протиправним та скасувати протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі 198 від 21 серпня 2019 року», - йдеться у рішенні суду.

Суд також зобов'язав ЦВК продовжити дії щодо встановлення результатів виборів в окрузі № 198 за результатами виконання рішень Шостого апеляційного адміністративного суду від 6 і 10 серпня, і Верховного суду від 12 серпня.

Нагадаємо, за даними ЦВК, у 198 окрузі перемогу отримав самовисуванець і діючий нардеп від фракції БПП Сергій Рудик – за нього проголосувало 28,91% або 18924 виборця.

Друге місце посіла кандидат від партії «Слуга народу» Наталія Д’яченко з результатом 27,36% або 17909 голосів. Розрив між Рудиком та Д’яченко становить 1015 голосів.

До слова, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Оксана Епель поскаржилася ГПУ на повідомлення, які приходять їй через WhatsApp, начебто від нардепа Рудика .