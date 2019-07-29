Суддя поскаржилася ГПУ на повідомлення, які приходять їй через WhatsApp, начебто від нардепа Рудика (документ)



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Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Оксана Епель. Фото з відкритих джерел

Нардеп від БПП, який виграв вибори у кандидата від «Слуги народу», у суді захищає свою перемогу в окрузі на Черкащині

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Оксана Епель поскаржилася Вищій раді правосуддя і генпрокурору Юрію Луценку на пряме втручання у здійснення правосуддя.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідну заяву, датовану 28 липня.

Мова йде про розгляд апеляційної скарги кандидата від партії «Слуга народу» у 198 окрузі Черкаської області Наталії Д’яченко, яка наполягає на перерахунку голосів на 15 виборчих дільницях. 27 липня відбувся авторозподіл і справа потрапила до «трійки» Шостого апеляційного адміністративного суду Олени Карпушової (головуючий суддя), Людмили Губської та Оксани Епель. Розгляд був призначений на 16.00 28 липня.

Дані з сайту «Судова влада України».

Водночас суддя Епель заявила, що о 8.05 28 липня отримала повідомлення через WhatsApp з невідомого номеру.

«Доброго ранку! Сподіваюся, Ви мене пам’ятаєте. Народний депутат VIII, і дасть Бог IX скликання. Виграв у представниці Зе більше 1000 голосів, потім суд за її поданням на перерахунок по 15 дільницям. І ось сьогодні в 16.00 Ваша трійка розглядатиме її апеляцію. Правова позиція моєї сторони більше ніж обґрунтована. Готовий надати будь-які пояснення. Прошу допомогти», - таким був зміст повідомлення на суддівський телефон.

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Іншим повідомленням з цього номера надійшла скан-копія рішення суду першої інстанції.

За даними ЦВК, у 198 окрузі перемогу отримав самовисуванець і діючий нардеп від фракції БПП Сергій Рудик – за нього проголосувало 28,91% або 18924 виборця. Друга місце посіла кандидат від партії «Слуга народу» у Наталії Д’яченко з результатом 27,36% або 17909 голосів. Відрив між Рудиком та Д’яченко становить 1015 голосів.