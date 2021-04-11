В окупованому Донецьку горить м'ясокомбінат: чутні вибухи (відео)

Місцеві жителі вважають, що окупаційна адміністрація цілком могла використовувати закриту територію як склад боєприпасів

У суботу, 10 квітня сталосязагоряння покрівлі будівлі Донецького м'ясокомбінату.

Про це повідомив блогер Necro Mancer в Twitter із посиланням на «мера» Олексія Кулемзіна.

«Сталося загоряння покрівлі будівлі Донецького м'ясокомбінату в Калінінському районі міста. Група пожежних працює на місці. Інформації про постраждалих немає», - зазначив він.

УкроДРГ?#Кулемзин: "Произошло возгорание кровли здания Донецкого мясокомбината в Калининском районе города. Группа пожарных работает на месте. Информации о пострадавших нет" https://t.co/qQUONJCAZn pic.twitter.com/uPf0H5DEi9 — Necro Mancer (@666_mancer) April 10, 2021





Також за інформацією Донецк 62.ua, у соцмережах повідомляють про гучний вибух на палаючому м'ясокомбінаті в Донецьку.

В Донецке горит мясокомбинат: слышны взрывы, - ФОТО, ВИДЕО



В соцсетях сообщают о громком взрыве на горящем мясокомбинате в Донецке #Донецк #мясокомбинат #пожар pic.twitter.com/KaOtBHgkSw — Донецк 62.ua (@donetsk62ua) April 10, 2021





Що могло спалахнути на складах м'ясокомбінату, не повідомляється, але місцеві жителі вважають, що окупаційна адміністрація цілком могла використовувати закриту територію як склад боєприпасів, повідомляють Факти.









Фото: Факти

Наразі інших деталей щодо загоряння немає.