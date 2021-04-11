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    В окупованому Донецьку горить м'ясокомбінат: чутні вибухи (відео)

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    В окупованому Донецьку горить будівля м'ясокомбінату - В окупованому Донецьку горить м'ясокомбінат: чутні вибухи (відео)
    В окупованому Донецьку горить будівля м'ясокомбінату
    Фото: Донецк 62.ua

    Місцеві жителі вважають, що окупаційна адміністрація цілком могла використовувати закриту територію як склад боєприпасів

    У суботу, 10 квітня сталосязагоряння покрівлі будівлі Донецького м'ясокомбінату.

    Про це повідомив блогер Necro Mancer в Twitter із посиланням на «мера» Олексія Кулемзіна.

    «Сталося загоряння покрівлі будівлі Донецького м'ясокомбінату в Калінінському районі міста. Група пожежних працює на місці. Інформації про постраждалих немає», - зазначив він.


    Також за інформацією Донецк 62.ua, у соцмережах повідомляють про гучний вибух на палаючому м'ясокомбінаті в Донецьку.


    Що могло спалахнути на складах м'ясокомбінату, не повідомляється, але місцеві жителі вважають, що окупаційна адміністрація цілком могла використовувати закриту територію як склад боєприпасів, повідомляють Факти.



    Фото: Факти

    Фото: Факти

    Наразі інших деталей щодо загоряння немає.

    Теги: пожежа вибух бойовики на Донбасі Донецьк Twitter
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