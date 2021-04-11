В окупованому Донецьку горить м'ясокомбінат: чутні вибухи (відео)
Місцеві жителі вважають, що окупаційна адміністрація цілком могла використовувати закриту територію як склад боєприпасів
Про це повідомив блогер Necro Mancer в Twitter із посиланням на «мера» Олексія Кулемзіна.
«Сталося загоряння покрівлі будівлі Донецького м'ясокомбінату в Калінінському районі міста. Група пожежних працює на місці. Інформації про постраждалих немає», - зазначив він.
УкроДРГ?#Кулемзин: "Произошло возгорание кровли здания Донецкого мясокомбината в Калининском районе города. Группа пожарных работает на месте. Информации о пострадавших нет" https://t.co/qQUONJCAZn pic.twitter.com/uPf0H5DEi9— Necro Mancer (@666_mancer) April 10, 2021
Донецк. Горит мясокомбинат... Шикарно горит. pic.twitter.com/fjXEHnfdMn— Patriotoff (@PatriotoffUA) April 10, 2021
Да, задорно горит. Точно, #укроДРГ на Байрактаре https://t.co/ve0YgD61R9 #Донецк pic.twitter.com/HAcvooyNKz— Necro Mancer (@666_mancer) April 10, 2021
Також за інформацією Донецк 62.ua, у соцмережах повідомляють про гучний вибух на палаючому м'ясокомбінаті в Донецьку.
В Донецке горит мясокомбинат: слышны взрывы, - ФОТО, ВИДЕО— Донецк 62.ua (@donetsk62ua) April 10, 2021
В соцсетях сообщают о громком взрыве на горящем мясокомбинате в Донецке #Донецк #мясокомбинат #пожар pic.twitter.com/KaOtBHgkSw
Що могло спалахнути на складах м'ясокомбінату, не повідомляється, але місцеві жителі вважають, що окупаційна адміністрація цілком могла використовувати закриту територію як склад боєприпасів, повідомляють Факти.
Наразі інших деталей щодо загоряння немає.