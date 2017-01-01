Вибух на хімічній фабриці в Японії: постраждали понад 10 людей

11 людей постраждали, з них троє у тяжкому стані. Постраждалі - віком від 20 до 60 років.

Внаслідок вибуху і пожежі на хімічній фабриці у японському місті Фудзі загинув один працівник та ще 11 отримали травми, передає AFP. Вибух стався на підприємстві компанії Arakawa Chemical Industries, яка виробляє хімікати для паперової промисловості. Зазначається, що 64-річного працівника знайшли мертвим. Ще 11 людей постраждали, з них троє у



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11 людей постраждали, з них троє у тяжкому стані. Постраждалі - віком від 20 до 60 років.

Внаслідок вибуху і пожежі на хімічній фабриці у японському місті Фудзі загинув один працівник та ще 11 отримали травми, передає AFP.

Вибух стався на підприємстві компанії Arakawa Chemical Industries, яка виробляє хімікати для паперової промисловості.

Зазначається, що 64-річного працівника знайшли мертвим. Ще 11 людей постраждали, з них троє у тяжкому стані. Постраждалі - віком від 20 до 60 років.

Жителів прилеглих територій закликали евакуюватися, тим часом на місці події виїхали 17 пожежних машин і близько 60 рятувальників.

Представник підприємства заперечив можливі ризики забруднення навколишнього середовища.