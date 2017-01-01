  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Вибух на хімічній фабриці в Японії: постраждали понад 10 людей

    11 людей постраждали, з них троє у тяжкому стані. Постраждалі - віком від 20 до 60 років.
    Внаслідок вибуху і пожежі на хімічній фабриці у японському місті Фудзі загинув один працівник та ще 11 отримали травми, передає AFP. Вибух стався на підприємстві компанії Arakawa Chemical Industries, яка виробляє хімікати для паперової промисловості. Зазначається, що 64-річного працівника знайшли мертвим. Ще 11 людей постраждали, з них троє у
    • Сьогодні, 09:44
    • Розсилка

    11 людей постраждали, з них троє у тяжкому стані. Постраждалі - віком від 20 до 60 років.

    Внаслідок вибуху і пожежі на хімічній фабриці у японському місті Фудзі загинув один працівник та ще 11 отримали травми, передає AFP.

    Вибух стався на підприємстві компанії Arakawa Chemical Industries, яка виробляє хімікати для паперової промисловості.

    Зазначається, що 64-річного працівника знайшли мертвим. Ще 11 людей постраждали, з них троє у тяжкому стані. Постраждалі - віком від 20 до 60 років.

    Жителів прилеглих територій закликали евакуюватися, тим часом на місці події виїхали 17 пожежних машин і близько 60 рятувальників.

    Представник підприємства заперечив можливі ризики забруднення навколишнього середовища.

    Читайте також
    вибух Японія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ