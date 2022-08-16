Вибухи у Криму: Банкова звернулася до українців, які проживають на півострові

Ташева: «Будьте обережні, ховайтеся в обладнаних місцях або своїх підвалах»

Постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева закликала українців, які проживають на півострові, бути обережними і ховатися в разі чого в обладнаних місцях і підвалах. Про це Ташева написала у Facebook.

«Дорогі громадяни України, хто живе в Криму, і особливо противиться окупантам всі вісім років війни. Ми обов'язково звільнимо Крим, застосовуючи всі можливі і не заборонені механізми для боротьби не тільки за територію, а й за вас. Поки ж будьте обережні, ховайтеся в обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні кошти», – зазначила вона.

Нагадаємо, сьогодні у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи неподалік Джанкоя. Попередньо інцидент стався на електропідстанції на території села Майське.

Згодом міністерство оборони країни-агресорки Росії заявило, що вибухи під Джанкоєм в тимчасово окупованому Криму сталися нібито в результаті диверсії.