Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Через вибухи окупанти зупинили потяги в Криму

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Через вибухи окупанти зупинили потяги в Криму
Детонація боєприпасів досі триває 
фото з відкритих джерел

Рашисти оточили місце інциденту в радіусі 5 км 

Потяги, що прямували з окупованого півдня України до окупованого Криму, призупинені після ранкових вибухів поблизу Джанкоя. Залізничного сполучення між окупованими територіями більше немає. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

Так звана «влада» Криму повідомила про рішення тимчасово призупинити залізничне сполучення через вибухи в Джанкойському районі. За словами самопроголошеного «голови» окупованого Криму Сергія Аксьонова, пасажирів потягів на автобусах доставлятимуть до найближчих автостанцій від села Владиславівка у Кіровському районі Криму.  

«Прийнято рішення після консультацій з керівництвом Кримської залізниці всі пасажирські потяги, які прямують з материка, зупиняти у Владиславівці та пересаджувати людей на автобуси, і до найближчих автостанцій буде повністю організовано розвезення людей», – розповів Аксьонов у своєму Telegram-каналі.  

Станція Владиславівка розташована у Кіровському районі Криму, тут йде відгалуження залізниці на найближче місто Феодосію від основної траси Сімферополь–Керч.

Як відомо, через Джанкой перевозили боєкомплекти, амуніцію, техніку та персонал. 

Нагадаємо, у вівторок, 16 серпня, біля Джанкоя в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, у небо піднявся стовп диму. 

Згідно з офіційними даними рашистів, стався «спалах на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин». Також окупанти твердять, що начебто внаслідок займання на майданчику зберігання боєприпасів у Джанкої «серйозно постраждалих немає», вживаються заходи щодо гасіння пожежі.

Вранці стало відомо, що місце події вже вирушила місцева окупаційна «влада» на чолі із самопроголошеним прем'єр-міністром окупованого Криму Сергієм Аксьоновим. 

Серія вибухів, які пролунали в тимчасово окупованому Криму, спричинила паніку серед місцевого населення, і росіяни вже кинулися втікати з півострова. 

Читайте також:

Теги: Крим вибух

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чергова «бавовна» для окупантів
Момент потужного вибуху в окупованому Криму потрапив на відео
Сьогодні, 10:29
Ранок біля Джанкоя почався з вибухів
Банкова відреагувала на нові вибухи в Криму
Сьогодні, 10:12
Мешканці села Майське: детонація боєприпасів на складі у Криму триває
«Вікна повилітали, дороги перекрили». Очевидці про наслідки вибухів в окупованому Криму
Сьогодні, 10:50

Події в Україні

«Викликає занепокоєння»: Залужний про ситуацію на українсько-білоруському кордоні
«Викликає занепокоєння»: Залужний про ситуацію на українсько-білоруському кордоні
Пошкоджений житловий будинок: окупанти знову обстріляли Салтівку
Пошкоджений житловий будинок: окупанти знову обстріляли Салтівку
Рашисти обстрілюють українські позиції по 800 разів за день, – Залужний
Рашисти обстрілюють українські позиції по 800 разів за день, – Залужний
Найпотужніша від початку війни: Росія здійснила кібератаку на сайт «Енергоатома»
Найпотужніша від початку війни: Росія здійснила кібератаку на сайт «Енергоатома»
Пошкоджене трамвайне депо: наслідки вечірнього обстрілу Харкова
Пошкоджене трамвайне депо: наслідки вечірнього обстрілу Харкова
Вибухи під Джанкоєм: перші супутникові знімки наслідків
Вибухи під Джанкоєм: перші супутникові знімки наслідків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
В окупаційних військах РФ стався розкол – ISW
72K
Вибухи в Криму: ЗСУ повідомили, яку техніку рашисти зберігали під Джанкоєм
72K
Повітряна тривога. У небо над Білоруссю піднялися кілька винищувачів
71K
«Що робить Коломойський у під'їзді?». Чубаров показав цікаве фото
50K
Окупація України: Кремль назвав місце завершення війни
36K
Вибухи у Криму: що зберігали окупанти на майданчику неподалік Джанкоя (відео)

Новини

Обстріл Житомирщини: ОВА повідомила деталі атаки
Сьогодні, 14:24
Вибухи у Криму: Банкова звернулася до українців, які проживають на півострові
Сьогодні, 14:06
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Сьогодні, 14:00
Рашисти завдали ракетних ударів по Житомирщині
Сьогодні, 13:45
Україна повернула тіла ще 19 загиблих захисників
Сьогодні, 13:40
Міноборони РФ відреагувало на вибухи в окупованому Криму
Сьогодні, 13:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту