Через вибухи окупанти зупинили потяги в Криму

Рашисти оточили місце інциденту в радіусі 5 км

Потяги, що прямували з окупованого півдня України до окупованого Криму, призупинені після ранкових вибухів поблизу Джанкоя. Залізничного сполучення між окупованими територіями більше немає. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

Так звана «влада» Криму повідомила про рішення тимчасово призупинити залізничне сполучення через вибухи в Джанкойському районі. За словами самопроголошеного «голови» окупованого Криму Сергія Аксьонова, пасажирів потягів на автобусах доставлятимуть до найближчих автостанцій від села Владиславівка у Кіровському районі Криму.

«Прийнято рішення після консультацій з керівництвом Кримської залізниці всі пасажирські потяги, які прямують з материка, зупиняти у Владиславівці та пересаджувати людей на автобуси, і до найближчих автостанцій буде повністю організовано розвезення людей», – розповів Аксьонов у своєму Telegram-каналі.

Станція Владиславівка розташована у Кіровському районі Криму, тут йде відгалуження залізниці на найближче місто Феодосію від основної траси Сімферополь–Керч.

Як відомо, через Джанкой перевозили боєкомплекти, амуніцію, техніку та персонал.

Нагадаємо, у вівторок, 16 серпня, біля Джанкоя в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, у небо піднявся стовп диму.

Згідно з офіційними даними рашистів, стався «спалах на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин». Також окупанти твердять, що начебто внаслідок займання на майданчику зберігання боєприпасів у Джанкої «серйозно постраждалих немає», вживаються заходи щодо гасіння пожежі.

Вранці стало відомо, що місце події вже вирушила місцева окупаційна «влада» на чолі із самопроголошеним прем'єр-міністром окупованого Криму Сергієм Аксьоновим.

Серія вибухів, які пролунали в тимчасово окупованому Криму, спричинила паніку серед місцевого населення, і росіяни вже кинулися втікати з півострова.