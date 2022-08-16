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Міноборони РФ відреагувало на вибухи в окупованому Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони РФ відреагувало на вибухи в окупованому Криму
фото: wikipedia.org

Збитки завдано ряду цивільних об'єктів районі Джанкоя

Міністерство оборони країни-агресорки Росії заявило, що вибухи під Джанкоєм в тимчасово окупованому Криму сталися нібито в результаті диверсії. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

«Вранці 16 серпня в результаті диверсії постраждав склад військового призначення в районі населеного пункту Джанкой», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, збиток завдано ряду цивільних об'єктів районі Джанкоя, серед яких ЛЕП, електростанція, ж/д полотно, а також ряд житлових будинків.

При цьому в оборонному відомстві додали, що серйозно постраждалих немає.  «Вживаються необхідні заходи для ліквідації наслідків диверсії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 серпня, на околицях Джанкоя в тимчасово окупованому Криму місцеві жителі почули звуки вибухів та побачили стовп диму. Попередньо інцидент стався на електропідстанції на території села Майське. На місце події вже вирушила місцева окупаційна «влада» на чолі із самопроголошеним прем'єр-міністром окупованого Криму Сергієм Аксьоновим.

Пізніше міністерство оборони РФ заявило, що причиною вибухів на околицях Джанкоя в окупованому Криму є нібито загоряння на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів.

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Теги: Крим окупація війна вибух

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