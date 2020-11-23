НАБУ та «Укроборонпром» підписали угоду про спільну протидію корупції

Меморандум про співпрацю та обмін інформацією для протидії корупції в оборонно-промисловому комплексі був підписаний НАБУ та «Укроборонпром»

За словами Фоменка, керівництво держконцерну добровільно раз на рік проходить перевірку на поліграфі

Національне антикорупційне бюро та державний концерн «Укроборонпром» домовилися спільно запобігати та протидіяти корупції в оборонно-промисловому комплексі. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Меморандум про співпрацю 23 листопада підписали директор бюро Артем Ситник та в.о. генерального директора «Укроборонпрому» Ігор Фоменко.

«Укладений меморандум сприятиме більш швидкому обміну інформацією і ефективному розслідуванню корупції», – заявив Ситник.

На думку Фоменка, щоб мінімізувати корупційні ризики і навести лад у діяльності стратегічних підприємств держави, потрібно об’єднувати зусилля.

За даними НАБУ, станом на листопад 2020 року, детективи під час розслідування корупції в ОПК скерували до суду понад 10 обвинувальних актів стосовно 30 осіб. Загальна сума встановлених збитків у цих справах – понад 88,5 млн гривень.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 19 листопада представив послам країн «Великої сімки» та Європейського Союзу шляхи виходу з конституційної кризи в Україні і заявив, що до кінця року має бути відновлена кримінальна відповідальність за неправдиві відомості в деклараціях, повернуті контрольні функції НАЗК і вирішено питання Конституційного Суду.

До слова, Конституційний суд повідомив, коли відновить роботу.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.