У ПАРЄ оголосили ім’я нового президента

Новий очільник ПАРЄ Мікеле Ніколетті, відповідно до історії його голосувань, щоразу підтримував проукраїнські резолюції та правки до них

Парламентська асамблея Ради Європи обрала своїм президентом італійського депутата Мікеле Ніколетті. Його призначили на цю посаду без формального голосування, оскільки він був безальтернативним кандидатом. За домовленістю політичних груп, цього року цю посаду мав посісти представник групи соціалістичних партій, а соціалісти висунули лише його



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Фото з відкритих джерел Мікеле Ніколетті

Новий очільник ПАРЄ Мікеле Ніколетті, відповідно до історії його голосувань, щоразу підтримував проукраїнські резолюції та правки до них

Парламентська асамблея Ради Європи обрала своїм президентом італійського депутата Мікеле Ніколетті.

Його призначили на цю посаду без формального голосування, оскільки він був безальтернативним кандидатом. За домовленістю політичних груп, цього року цю посаду мав посісти представник групи соціалістичних партій, а соціалісти висунули лише його кандидатуру.

Очікується, що Ніколетті обійматиме посаду президента наступні два роки – за традицією асамблеї, президента переобирають на другий рік без дискусій.

Для України важливо, що цей політик не є проросійським. Історія його голосувань свідчить: Ніколетті щоразу підтримував проукраїнські резолюції та правки до них, а також щороку голосував за підтвердження санкцій проти РФ.

Водночас італійцям властиві сентименти на адресу РФ, і Ніколетті особисто неодноразово виступав за збереження діалогу з Москвою. Також саме за його участі ведеться діалог про повернення представників РФ до роботи в асамблеї.

Джерело: Європейська правда