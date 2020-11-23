Єрмак вилікувався від коронавірусу

Нагадаємо, що Єрмак захворів ще 9 листопада

Він приступить до своєї роботи у звичайному режимі

Голова Офісу президента Андрій Єрмак одужав від Covid-19. Про це Андрій Єрмак написав на своїй сторінці у Facebook.

«Коронавірус позаду – тест показав негативний результат. Приступаю до роботи у звичайному режимі. Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки», – написав Єрмак.

Раніше на коронавірус захворів президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак. Коронавірус також виявлений у спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, першого віце-спікера Руслана Стефанчука та віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський повідомив, що наразі близько 75 народних депутатів хворіють на новий коронавірус.

19 листопада президент Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.