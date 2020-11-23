Зеленський одужав від коронавірусу

Володимир Зеленський: Відсьогодні я вже на роботі

Володимир Зеленський повідомив про негативний результат тесту на коронавірус

Президент України Володимир Зеленський одужав від COVID-19. Про це президент повідомив у Facebook.

«У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус. Маємо розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо, і все це разом дає нам надію», – заявив Зеленський.

Президент повідомив, що відсьогодні він планує «зануритися в роботу у звичайному режимі».

Зеленський захворів на коронавірус на початку листопада, пізніше про позитивний тест на Covsd-19 повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Зеленський та Єрмак були шпиталізовані до лікарні Феофанія, президентові надали палату зі спецзв'язком.

23 листопада Єрмак повідомив, що вилікувався від коронавірусу.

Коронавірус також виявлений у спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, першого віце-спікера Руслана Стефанчука та віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський повідомив, що наразі близько 75 народних депутатів хворіють на новий коронавірус.

19 листопада президент Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Під час карантину вихідного дня заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота: