Від гепатитів B і C страждають 325 млн осіб у світі - ВООЗ



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Вірусні гепатити B і C являють собою серйозну проблему для охорони здоров'я

Від вірусних гепатитів B і C страждають 325 млн осіб по всьому світу.

Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 28 липня.

«Вірусні гепатити B і C являють собою серйозну проблему для охорони здоров'я, зачіпає 325 мільйонів людей по всьому світу. Вони є базовою причиною раку печінки, від якого щорічно вмирає 1,34 мільйона осіб», – йдеться у звіті.

Зазначається, що як мінімум 60% випадків раку печінки пов'язані з пізнім діагностуванням та лікуванням вірусів гепатиту і С.

«Недостатнє охоплення тестуванням і лікуванням – самий серйозний пробіл, який необхідно ліквідувати для досягнення до 2030 році глобальних цілей по елімінації гепатиту», – підкреслили у ВООЗ.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра охорони здоров’я України пообіцяла, що 8,5 тис. українців безкоштовно вилікують від гепатиту С.