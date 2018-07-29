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    Від гепатитів B і C страждають 325 млн осіб у світі - ВООЗ

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    Від гепатитів B і C страждають 325 млн осіб у світі - ВООЗ

    Вірусні гепатити B і C являють собою серйозну проблему для охорони здоров'я

    Від вірусних гепатитів B і C страждають 325 млн осіб по всьому світу.

    Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 28 липня. 

    «Вірусні гепатити B і C являють собою серйозну проблему для охорони здоров'я, зачіпає 325 мільйонів людей по всьому світу. Вони є базовою причиною раку печінки, від якого щорічно вмирає 1,34 мільйона осіб», – йдеться у звіті.

    Зазначається, що як мінімум 60% випадків раку печінки пов'язані з пізнім діагностуванням та лікуванням вірусів гепатиту і С.

    «Недостатнє охоплення тестуванням і лікуванням – самий серйозний пробіл, який необхідно ліквідувати для досягнення до 2030 році глобальних цілей по елімінації гепатиту», – підкреслили у ВООЗ. 

    Нагадаємо, раніше в.о. міністра охорони здоров’я України пообіцяла, що 8,5 тис. українців безкоштовно вилікують від гепатиту С.

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