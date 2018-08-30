Від мін на Донбасі загинули 482 людини за чотири роки - Міноборони



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Територія на Донбасі, яка наразі вважається небезпечною, становить приблизно 7 тис. кв. км

На Донбасі з 2014 року від мін і вибухонебезпечних залишків війни постраждали 1858 осіб, із яких 482 - загинули.

Про це поінформував начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Максим Комісаров під час брифінгу щодо стану виконання заходів із протимінної діяльності в Україні у четвер.

«За інформацією станом на 1 серпня, від мін і вибухонебезпечних залишків війни постраждало 1858 осіб, це з 2014 року. Із цих осіб загиблими є 482 особи. Разом із тим постраждало 103 дитини, з яких 21 загинула», - сказав Комісаров.

За його словами, з початку 2014 року знешкодили понад 373 тисячі вибухонебезпечних предметів: «Групами розмінування та піротехнічними підрозділами з початку 2014 року знищено та знешкоджено понад 373 тисячі вибухонебезпечних предметів, очищено понад 1300 км доріг, майже 750 км залізних колій. Роботу з пошуку та знешкодження вибухонебезпечних предметів проведено на території 28 тис. га. Лише за останні два місяці групою розмінування знищено понад 9 тисяч вибухонебезпечних предметів і очищено 13 км доріг».

Водночас Комісаров зауважив, що територія, яка наразі вважається небезпечною, становить приблизно 7 тис. кв. км.

«Це лише та територія, яка підконтрольна уряду України. Можете собі уявити приблизно таку ж площу, яка зараз тимчасово непідконтрольна нашому уряду», - уточнив він.

До виконання заходів із протимінної діяльності залучені представники центральних органів виконавчої влади та неурядові організації. За словами Комісарова, загальна кількість особового складу становить 280 осіб.

«Від центральних органів виконавчої влади до розмінування в інтересах операції Об'єднаних сил задіяно 33 групи загальною кількістю 165 осіб, із них від Збройних сил - 28 груп (140 осіб), від Державної служби спеціального транспорту - одна група (п'ять осіб), від Державної служби України з надзвичайних ситуацій - чотири піротехнічних розрахунки (20 осіб). Крім того, на території Донецької та Луганської областей діють піротехнічні розрахунки ДСНС, які здійснюють оперативне реагування на виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, їхня кількість на Донеччині становить 55 осіб і на Луганщині - 60 осіб», - уточнив Комісаров.

Як повідомлялося, за даними Міністерства оборони, внаслідок діяльності терористичних угрупувань та агресії Російської Федерації проти України близько 7 тис. кв. км. звільнених територій Донецької та Луганської областей забруднено мінами та вибухонебезпечними залишками війни.

Джерело: Укрінформ