Від «Останніх днів Сталіна» до «Коко Шанель». Український інститут книги провалив масштабну закупівлю для бібліотек



Наглядова рада держустанови втрутилася у тендер і зажадала перегляду переліку книг і зменшення бюджету

Державна установа «Український інститут книги» 23 листопада відмінила два тендери із закупівлі 73 найменувань книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів загальною вартістю 12,24 млн грн.

Замовник вказав, що офіційна причина скасування тендерів - відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг.

Прикметно, що Український інститут книги, застосувавши переговорну процедуру, вийшов на два харківські ТОВ «Видавництво «Ранок» і ТОВ «Видавництво «Віват», з яким попередньо домовився про постачання необхідної книжкової продукції.

Разом з тим, 22 листопада Наглядова рада інституту книги вирішила – укладення угоди з цими видавництвами буде можливим за умови зменшення запланованих бюджетних коштів, а також корегування запропонованої книгопродукції.

Зауважимо, що ТОВ «Видавництво «Ранок» і ТОВ «Видавництво «Віват» надали документи, які підтверджують наявність у них виключних майнових авторських прав на твори, що є предметом закупівлі, а саме:

1. Бжезінський Збігнєв (пер. Фешовець О.), «Велика шахівниця».

2. Гоффман Девід Е. (пер. Плясов І.), «Шпигун на мільярд доларів».

3. Мортімер Ієн (пер. Машико Я.), «Століття змін».

4. Рубінштейн Джошуа (пер. Святенко Д.), «Останні дні Сталіна».

5. Гідель Анрі (пер. Колесникова О.О.), «Коко Шанель».

6. Лендон Маргарет (пер. Яновська Г.В.), «Анна і король Сіаму».

7. Леруа Жіль (пер. Кононович Л.Г.), «Пісня Алабами».

8. Моррісон Тоні (пер. Орлова С.А.), «Кохана».

9. Єшкілєв Володимир, «Стуация Нуль».

10. Ірвінг Джон (пер. Тельна О.А.), «Доки я тебе не знайду».

11. Андрухович Юрій, «Рекреації».

12. Колупаєва Алла, Таранченко Оксана, «Інклюзивна освіта. Путівник для педагогів та батьків дітей з особливими потребами».

13. Мартиненко Ірина, «Інклюзивне навчання. Комунікативний тренінг для дошкільників з порушеннями мовлення».

14. Колупаєва Алла, Таранченко Оксана, «Інклюзивна освіта. Педагогічні технології інклюзивного навчання».

15. Базима Наталія, «Інклюзивна освіта. Розвиток мовлення дітей з аутизмом».

16. Прохоренко Леся, «Інклюзивне навчання. Дитина із труднощами у навчанні».

17. Костенко Тетяна, «Інклюзивне навчання. Дитина з порушенням зору».

18. Литовченко Світлана, Жук Валентина, Таранченко Оксана, «Інклюзивне навчання. Дитина з порушенням слуху».

19. Трикоз Сніжана, Блеч Ганна, «Інклюзивне навчання. Дитина з порушеннями інтелектуального розвитку».

20. Чеботарьова Олена, Коваль Людмила, Данілавічютє Еляна, «Інклюзивне навчання. Дитина із церебральним паралічем».

21. Рібцун Юлія, «Інклюзивне навчання. Дитина з порушеннями мовленнєвого розвитку».

22. Сухіна Ірина, «Інклюзивне навчання. Гіперактивна дитина».

23. Чеботарьова Олена, Гладченко Ірина, Василенко-ван де Рей Аренда, Ліщук Наталія, «Інклюзивне навчання. Дитина із синдромом Дауна».

24. Душка Алла, «Інклюзивне навчання. Дитина з розладами аутистичного спектра».

25. Колупаєва Алла, Наконечна Лариса, «Інклюзивне навчання: вибір батьків».

26. Воронина Леся, «Пригоди: Суперагент 000. Таємниця золотого кенгуру».

27. Лущевська Оксана, «Читальня: Велет нам програє! Рівень 1».

28. Мамчич Олеся, «Читальня: Електромобіль Сашко. Рівень 2».

29. Таверньє Сара, Веріль Олександр (пер. Делегач Валерія), «Крутезна інфографіка: Дива архітектури».

30. Таверньє Сара, Веріль Олександр, Гішар Жак (пер. Делегач Валерія), «Крутезна інфографіка: Анатомія».

31. Ружичка Олджих (пер. Делегач Валерія), «Історія літаків».

32. Хедл Бека, Бьорчет Джен, Воґлер Сара, Скот Кейт, Майлз Ліз, Бейкер Кетерін, Олкрафт Роб (пер. Назарова Ольга), «Перше читання Non Fiction : Космос, повітря, вода і не тільки... Рівень 2».

33. Олкрафт Роб, МакДуґал Джилл, Хабберд Бен, Креббін Джун, Хіпі Тереза, Морґан Мікаела (пер. Теличук Галина), «Перше читання Non Fiction : Домашні улюбленці і не тільки… Рівень 5».

34. Олкрафт Роб, Бейкер Кетрін, МакФарлейн Карра, Павелл Джилліан, Хедл Бекка, Шиптон Пол (пер. Назарова Ольга), «Перше читання Non Fiction : Великі тварини і не тільки... Рівень 1».

35. Томас Ізабель, Менін Мік, Морґан Ґевіс, Олкрафт Роб, Френч Вівіан, Хіпі Тереза (пер. Назарова Ольга), «Перше читання Non Fiction: Робопарк і не тільки… Рівень 4».

36. Бьорчет Джен, Воґлер Сара, Вейтч Кетерін, Ребі Шарлот, Хаббард Бен, Морґан Ґевіс, Спілсбьорі Луїз (пер. Назарова Ольга), «Перше читання Non Fiction : Фантастичні рослини і не тільки… Рівень 3».

37. Ханачкова Павла (пер. Делегач Валерія), «Несподівана природа: Міфи й упередження про тварин».

38. Стороженко Галина, «Пізнаємо та досліджуємо: Людина та її тіло».

39. Анна Клейбурн (пер. Лучанінова Оксана), «Подорож до дивовижного світу тварин: Навколосвітня пошукова експедиція».

40. Ван Ґенехтен Ґвідо (пер. Маслова Тетяна), «Неймовірна, але правдива історія про динозаврів».

41. Кіпіані Вахтанг, «Війна двох правд Поляки та українці у кривавому ХХ столітті».

42. Алексієвич Світлана (пероку Рафєєнко В.), «У війни не жіноче обличчя».

43. Кіпіані Вахтанг, «Друга світова. Непридумані історії: (Не) наша, жива, інша».

44. Щоткіна Катерина, «Любомир Гузар. Хочу бути Людиною».

45. Мусаєва Севгіль, Алієв Алім, «Мустафа Джемілєв. Незламний».

46. Сперроу Джайлс (пер. Головченко Я.О.), «Дитяча енциклопедія космосу».

47. Корній Дара, «Чарівні істоти українського міфу. Духи природи».

48. Галушко К.Ю., Черкас Б.В., Пилипчак М.І., Липа К.А., «Усе найцікавіше про історію і звичаї України».

49. Бабкіна Катерина, Лаюк Мирослав, Лівін Марк, Цілик Ірина, Чех, «Невимушені:Антологія».

50. Деревінський Василь, «В'ячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве до бою».

51. Клімов А.А., «Славетні гетьмани України».

52. Керрол Льюїс (пер. Пилипенко О.Є.), «Аліса в Задзеркаллі».

53. Гюс Петер (пер. Орлова С.), «Лінія часу. Візуальна історія світу».

54. Грілл Вільям (пер. Колесник С.), «Антарктична експедиція».

55. Браун Мартін (пер. Семенова Т.М.), «Тварини про яких варто дізнатися. Унікальні. Дивовижні. Рідкісні».

56. Кузякін Кузько, «Кожен може поцілувати Принцесу».

57. Ворона Т.В., «Стартап на мільйон. Як українці заробляють статки на технологіях».

58. Гербіш Надійка, «Мене звати Мар’ям».

59. Мердок Айріс (пер. Даскал Є.), «Чорний принц».

60. Чех Артем, «Точка нуль: збірка есеїв».

61. Арєнєв Володимир, «Місто тисячі дверей».

62. Керрол Льюїс (пер. Пилипенко О.Є.), «Пригоди Аліси в Дивокраї».

63. Генцмер Герберт, Гелленбранд, «Таємниці цивілізації. Непоясненні дива і загадкові явища».

64. Кузякін Кузько, «Біла трішки чорна-пречорна книжка».

65. Андерсен Г.Х. (пер. Уліщенко О.М.), «Снігова королева».

66. Вокер Нікі (пер. Базецька Г.І.), «Чому виникають конфлікти? ».

67. Капоте Трумен (пер. Даскал Є.М.), «Інші голоси, інші кімнати».

68. Кушнер Марк (пер. Серебрякова І.О.), «Майбутнє архітектури. 100 дивовижних будівель».

69. Чапай Артем, «Авантюра ХL: збірка».

70. Корній Дара, «Сузір'я Дів».

71. Ліч Майкл, Лленд Меріел (пер. Соколова О.Л.), «Дитяча енциклопедія тварин».

72. Водотика Тетяна, Магда Євген, «Ігри відображень. Якою бачить Україну світ».

73. пер. Головченко Я.О., «Від тиранозавра до півня! Велика книга еволюції тварин».

Загалом, кожну із перерахованих 73 книг держустанова мала намір замовити накладом 1500 штук.