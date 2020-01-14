У Вінницькій області зафіксували штам «свинячого грипу» H3N2



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Летальних випадків не зареєстровано

На Вінниччині виявили випадок захворювання на вірус грипу H3N2, більше відомий, як свинячий грип. Також підтвердили 4 випадки вірусу грипу H1.

Про це повідомляють у державній установі «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України».

З початку епідемічного сезону у вірусологічній лабораторії «Вінницького обласного лабораторного центру» дослідили матеріал від 5 осіб. Отримано один позитивний результат на вірус парагрипу та 2 на аденовірус. Досліджено 12 зразків матеріалу, отримано 1 позитивний результат на вірус грипу типу А - H3N2 та 4 позитивних на вірус грипу типу А - H1.

На другому тижні 2020 року у Вінницькій області спостерігається низький рівень інтенсивності захворюваності на грип та ГРВІ.

Найвищі рівні захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції реєструвались у:

Барському,

Бершадському,

Могилів-Подільському,

Тульчинському

Хмільницькому районах.

Летальних випадків не зареєстровано.