У Вінницькій області зафіксували штам «свинячого грипу» H3N2
Летальних випадків не зареєстровано
На Вінниччині виявили випадок захворювання на вірус грипу H3N2, більше відомий, як свинячий грип. Також підтвердили 4 випадки вірусу грипу H1.
Про це повідомляють у державній установі «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України».
З початку епідемічного сезону у вірусологічній лабораторії «Вінницького обласного лабораторного центру» дослідили матеріал від 5 осіб. Отримано один позитивний результат на вірус парагрипу та 2 на аденовірус. Досліджено 12 зразків матеріалу, отримано 1 позитивний результат на вірус грипу типу А - H3N2 та 4 позитивних на вірус грипу типу А - H1.
На другому тижні 2020 року у Вінницькій області спостерігається низький рівень інтенсивності захворюваності на грип та ГРВІ.
Найвищі рівні захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції реєструвались у:
- Барському,
- Бершадському,
- Могилів-Подільському,
- Тульчинському
- Хмільницькому районах.
Летальних випадків не зареєстровано.