Від початку року потік українців до Росії впав учетверо

Українці найчастіше їхали в сусідні країни ЄС – Польщу, Угорщину і Румунію

За перші три місяці цього року державний кордон України в обох напрямках перетнули майже 4,3 млн українців. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначено, що найбільше громадян перетнули кордон з країнами ЄС – більше 2,4 млн.

«З них кордон з Польщею на виїзд і в'їзд перетнуло більше 1,5 млн наших земляків, більше 640 тисяч українців перетнули кордон з Угорщиною, більше 213 тисяч – з Румунією і близько 90 тисяч – зі Словаччиною. І це тільки сухопутна наземна ділянка кордону», – ідеться в повідомленні.

Також 1,3 млн українців подорожували літаками. Найменш привабливою виявилася морська ділянка кордону – 27 тисяч осіб.

Крім того, українці прямували в країни колишнього СРСР – це РФ, Молдова і Білорусь, куди на виїзд / в'їзд подорожувало 316 тисяч, 97 тисяч і 66 тисяч осіб відповідно. При цьому за аналогічний період 2020 року ці ж напрямки обрали, відповідно, 1,2 млн, 550 тисяч і 520 тисяч громадян України.

Прикордонники відзначили, що в порівнянні з трьома першими місяцями минулого року спостерігається, хоча і незначне, проте збільшення пасажиропотоку в такі країни, як Туреччина, Домініканська Республіка, Нідерланди, Мальдіви, Танзанія, Шрі-Ланка, Чорногорія, Австралія та Північна Македонія.

Крім того, Єврокомісія пропонує послабити обмеження на вʼїзд для вакцинованих.

Раніше повідомлялося, що в Україну з початку 2021 року не пустили більше тисячі громадян РФ. При цьому всього з початку поточного року на територію України було відмовлено у в'їзді більш як 5 тисячам іноземних громадян.

Додамо, що українські компанії подали позовів до РФ на понад $4,5 млрд. Позови українських підприємств, які втратили власність і прибуток від агресії Росії на Донбасі й окупації Криму, подані більш ніж у 12 комерційних арбітражів.

У ЄС переконані, що Росія може використати роздачу своїх паспортів на Донбасі для розв’язання війни. І ця політика Кремля викликає особливе занепокоєння з огляду на заяви високопоставлених чиновників РФ про можливість початку військових дій для захисту інтересів цих нових паспортизованих громадян.

До слова, український відеоблогер Іван Рудський (Івангай) заявив, що російський журналіст Юрій Дудь вирізав із інтерв'ю з ним фрагменти, що стосуються Голодомору, репресій СРСР і російсько-української війни.

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