Єврокомісія пропонує послабити обмеження на вʼїзд для вакцинованих

На випадок появи нових штамів коронавірусу, передбачено механізм «аварійної зупинки» вʼїзду

Особам, що були щеплені схваленими в Європейському Союзі вакцинами, має бути дозволений безперешкодний вʼїзд до країн ЄС. Про це йдеться у заяві Єврокомісії,опублікованій у понеділок, 3 травня.

«Сьогодні Єврокомісія пропонує державам-членам послабити поточні обмеження на в'їзд в ЄС з нетерміновими цілями не лише для осіб, які прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але також для тих, хто отримав всі рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС», – йдеться в заяві.

Як вказали в Єврокомісії, такий механізм можна було б також поширити на вакцини, які пройшли процес внесення в список ВООЗ для застосування в надзвичайних ситуаціях.

Так, Єврокомісія пропонує державам-членам зняти обмеження на поїздки з не необхідними цілями для вакцинованих осіб, які прямують до ЄС. «Держави-члени повинні дозволити в'їзд до ЄС тим людям, які отримали щонайменше за 14 днів до прибуття, останню рекомендовану дозу вакцини, яка дістала дозвіл на продаж в ЄС. Держави-члени можуть також поширити цю дію на тих, хто вакцинований вакциною, яка пройшла процес внесення в список ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях. Крім того, якщо держави-члени вирішать відмовитися від вимог про пред'явлення негативного результату тесту ПЛР/або проходження карантину для вакцинованих осіб на своїй території, вони також повинні відмовитися від таких вимог для вакцинованих мандрівників з-за меж ЄС», – вказали в Єврокомісії.

Як вказали в ЄК, цьому слід сприяти, щойно запрацює «Цифровий зелений сертифікат» щодо вакцинації від коронавірусу (так званий паспорт вакцинації). Зокрема, мандрівники повинні мати можливість підтвердити свій статус вакцинованого за допомогою такого цифрового сертифікату, що видається владою держав-членів на індивідуальній основі, або іншого сертифіката, визнаного еквівалентним на підставі рішення Єврокомісії про відповідність.

Окрім того, Єврокомісія пропонує підвищити, відповідно до розвитку епідеміологічної ситуації в ЄС, поріг, пов'язаний з кількістю нових випадків Covid-19 (пропонується збільшити поріг щодо повідомлень про випадки Covid-19 за 14 днів з 25 до 100), який використовується для визначення списку країн, з яких повинні бути дозволені всі поїздки. Це повинно дозволити Раді ЄС розширити цей список.

Водночас, зазначено в заяві, вимагає постійної пильності поява нових мутацій коронавірусу, що викликають занепокоєння. «Тому... Єврокомісія пропонує новий механізм «аварійної зупинки» (emergency brake), який буде координуватися на рівні ЄС і який обмежить ризик потрапляння таких варіантів до ЄС. Це дозволить державам-членам діяти швидко і тимчасово обмежити до суворого мінімуму всі поїздки з країн, яких це торкнулося, на час, необхідний для ухвалення відповідних санітарних заходів», – сказано в заяві.

Тепер цю пропозицію має розглянути рада Європейського Союзу. Перше обговорення заплановано на технічному рівні на засіданні Ради ЄС з комплексного політичного врегулювання кризових ситуацій (IPCR), яке відбудеться 4 травня, після чого відбудеться обговорення на зустрічі послів ЄС (Coreper) 5 травня.

Після того, як пропозиція буде ухвалена Радою ЄС, держави-члени повинні будуть реалізувати заходи, викладені в рекомендації. Раді ЄС слід переглядати список країн, що не входять в ЄС, на які поширюється обмеження на поїздки, в світлі оновлених критеріїв і продовжувати робити це кожні 2 тижні.

Нагадаємо, що в Євросоюзі з 15 червня введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19. Документ буде у паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

На сертифікаті буде QR-код, де будуть всі потрібні відомості про людину – прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшла вона вакцинацію та яким препаратом, а також хворіла вона чи ні.

Стало відомо, що, президент Єврокомісії підганяє країни ЄС з підготовкою паспортів вакцинації.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує вводити у ЄС паспорти вакцинації від Covid-19.

Сьогодні в.о. премʼєра Вірменії Нікол Пашинян закликав співвітчизників робити щеплення, оскільки на його думку незабаром ряд країн можуть відмовити у вʼїзді невакцинованим туристам.