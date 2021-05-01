ЄС розпочне тестування Covid-паспортів уже у травні. Які країни стануть першими?

У травні тестування Covid-паспортів розпочнеться у Греції, Іспанії, Мальті, Болгарії, Естонії та Люксембургу

Цифровий сертифікат вакцинації буде технічно готовий до 1 червня

Євросоюз розділив країни на три групи для тестування паспортів вакцинації від коронавірусу. У першу групу, яка почне тестування вже у травні, потрапили сім країн. Про це розповів високопоставлений європейський посадовець, передає грецьке агентство Ekathimerini.

За словами посадовця, у травні тестування Covid-паспортів розпочнеться у Греції, Іспанії, Мальті, Болгарії, Естонії та Люксембургу. Туристичний Кіпр потрапив у другу групу та проведе тестування пізніше.

Європейський посадовець додав, що цифровий сертифікат вакцинації буде технічно готовий до 1 червня і запрацює вже з 30 червня. Він підтверджуватиме, що мандрівники вакциновані проти Сovid-19.

Нагадаємо, нещодавно Євросоюз визначився щодо паспортів вакцинації. У ЄС вирішили, що сертифікат не повинен стати проїзним документом та буде діти лише протягом року.

Раніше повідомлялося, що Білий дім не планує впроваджувати в США паспортів вакцинації чи будь-яких аналогів федеральних Covid-паспортів.

Нагадаємо, депутати Європейського парламенту ухвалили рішення прискорити голосування щодо плану Європейської комісії про створення єдиного документа, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу.

17 березня Єврокомісія представила проєкт цифрових сертифікатів коронавірусу. Президент Єврокомісії підганяє країни ЄС з підготовкою паспортів вакцинації.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що Україна швидко запровадить необхідні паспорти вакцинації відповідно до вимог, які будуть прийняті у світі.

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