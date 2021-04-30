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    Найбільша – у Києві, найменша – на Кіровоградщині. Держстат показав, які зарплати отримують українці

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    Найменше з початку року платили в Кіровоградській області&nbsp;&ndash;&nbsp;10 132 гривень - Найбільша – у Києві, найменша – на Кіровоградщині. Держстат показав, які зарплати отримують українці
    Найменше з початку року платили в Кіровоградській області – 10 132 гривень
    Фото: depositphotos.com

    У більшості регіонах України зарплати на рівні середньої або нижче

    У січні-березні 2021 року середньомісячна заробітна платня штатних працівників у Києві склала 18 722 гривень. Це на 45,9% більше, ніж в цілому по країні (12 835 гривень). Про це повідомляє Державна служба статистики.

    За даними статистичного відомства, також вище середньої по країні зарплата у Донецькій області – 14 306 гривень, у Київській області – 12 946 гривень, у Дніпропетровській області – 12 914 гривень і Запорізькій області – 12 897 гривень.

    В інших регіонах зарплати на рівні середньої, або нижче. Найменше платили в Кіровоградській області – 10 132 гривень (78,9%) від середньої зарплати по країні.

    Зазначимо, що середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в березні 2021 року склала 13 612 гривень. Це на 1 063 гривні більше порівняно з лютим (12 549 гривень).

    За даними статистичного відомства, за останній рік (у порівнянні з березнем минулого року) зарплата зросла на 18,9%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 9,5%.

    Середня зарплата в Україні за місяць зросла більш ніж 1 тисячу гривень

    Найвища нарахована зарплата в березні була в Києві – 20 132 гривень, найнижча – в Житомирській області - 10 675 гривень.

    Раніше Національний банк України покращив прогноз зростання номінальної заробітної плати українців. Прогноз на 2021 рік покращений до 17,8% у порівнянні з 16,6%, які НБУ очікував у січні.

    Додамо, що малозабезпеченим сім'ям допоможуть започаткувати власний бізнес. Сума допомоги становитиме 15 розмірів мінімальної заробітної плати, що встановлюється законом на 1 січня календарного року. Тобто якщо в цьому році мінімальна зарплата – на рівні 6 тисяч грн, тож розмір допомоги складатиме 90 тисяч грн.

    Тим часом, в Україні хочуть збільшити виплату при народженні дитини до 50 тисяч грн, це майже на 10 тис. грн більше, ніж зараз. Відповідний законопроєкт розробило Мінісоцполітики.

    Теги: зарплата гроші Держстат бізнес українці робота
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