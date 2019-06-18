Від Вакарчука пішла дружина Вятровича, який у партії Порошенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир В’ятрович та Ярина Ясиневич Фото: facebook.com/yaryna.yasynevych

Ярина Ясиневич зазначила, що у політиці «наші цінності cвободи і відповідальності, певна, якісно відстоюватиме Володимир В’ятрович»

Дружина директора Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича Ярина Ясиневич вирішила не йти у депутати за списком «Голосу». Про це вона повідомила у Facebook.

«Дякую Святослав Вакарчук за довіру і чергове запрошення до співпраці. Спасибі всім, хто мене підтримав у рішенні висуватися і зрозумів рішення знятися. Я це високо ціную і виправдаю довіру, залишаючись активною в громадській сфері», - зазначила Ясиневич.

Вона додала, що у політиці «наші цінності cвободи і відповідальності, певна, якісно відстоюватиме Володимир В’ятрович».

«Україна повертається додому: до Європи. Це політичний і життєвий вибір не одного покоління борців за незалежність. Тепер - це відповідальність тих, хто розпочав і продовжить зміни, хто побачить нові горизонти після п’яти років реформ і визначить наступні пріоритети. Втім, як їм вдасться у парламенті, залежить також й від кожного з нас. Не маю ілюзій щодо нового складу Верховної Ради, але маю віру в краще майбутнє і готовність багатьох людей для цього віддано працювати», - резюмувала Ясиневич.

Як повідомлялось, 13 червня директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович приєднався до команди Петра Порошенка і «Європейської Солідарності». Нагадаємо, В’ятрович очолює Український інститут національної пам'яті з березня 2014 року.