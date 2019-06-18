  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Від Вакарчука пішла дружина Вятровича, який у партії Порошенка

    • Розсилка
    Володимир В&rsquo;ятрович та Ярина Ясиневич - Від Вакарчука пішла дружина Вятровича, який у партії Порошенка
    Володимир В’ятрович та Ярина Ясиневич
    Фото: facebook.com/yaryna.yasynevych

    Ярина Ясиневич зазначила, що у політиці «наші цінності cвободи і відповідальності, певна, якісно відстоюватиме Володимир В’ятрович»

    Дружина директора Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича Ярина Ясиневич вирішила не йти у депутати за списком «Голосу». Про це вона повідомила у Facebook.

    «Дякую Святослав Вакарчук за довіру і чергове запрошення до співпраці. Спасибі всім, хто мене підтримав у рішенні висуватися і зрозумів рішення знятися. Я це високо ціную і виправдаю довіру, залишаючись активною в громадській сфері», - зазначила Ясиневич.

    Читайте також

    Вона додала, що у політиці «наші цінності cвободи і відповідальності, певна, якісно відстоюватиме Володимир В’ятрович».

    «Україна повертається додому: до Європи. Це політичний і життєвий вибір не одного покоління борців за незалежність. Тепер - це відповідальність тих, хто розпочав і продовжить зміни, хто побачить нові горизонти після п’яти років реформ і визначить наступні пріоритети. Втім, як їм вдасться у парламенті, залежить також й від кожного з нас. Не маю ілюзій щодо нового складу Верховної Ради, але маю віру в краще майбутнє і готовність багатьох людей для цього віддано працювати», - резюмувала Ясиневич.

    Як повідомлялось, 13 червня директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович приєднався до команди Петра Порошенка і «Європейської Солідарності». Нагадаємо, В’ятрович очолює Український інститут національної пам'яті з березня 2014 року. 

    Читайте також
    депутати Володимир В'ятрович Святослав Вакарчук незалежність партії Україна дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ